“爬虫服务”犯众怒？公信宝等多家公司或因涉嫌侵犯隐私相继被查

根据相关报道，魔蝎科技CEO周江翔、新颜科技CEO黄向前以及公信宝项目方，先后被警方带走调查。其中，魔蝎科技被传因涉嫌侵犯公民个人信息”，而公信宝被查也被相关人士分析为大概率是因为“数据”的事情。

为何短短数日，三家大数据公司先后被查，究其原因，或许要归结为“爬虫业务”犯了众怒，有网友称：“据说都是因为抓淘宝、支付宝的数据，用户授权了之后他们把所有购买记录、支付记录抓取下来并存储……”

据了解，“爬虫业务”是指平台方一种按照一定的规则，自动抓取互联网信息并存储到自身数据库的程序或者脚本。在用户授权后，风控数据提供商通过后台“爬虫”搜集信息，将通话信息、消费数据等互联网信息整合标准化，最终形成对借款人的综合评估，供金融机构做相应的后续决策。

伴随“爬虫”而来的还包括数据窃取、泄露、滥用和隐私安全等问题。目前，网络爬虫存在着“是否经过用户授权，是否存在过度爬取信息，爬取到的信息用途不明等”等诸多争议。

魔蝎科技、新颜科技、公信宝相继被查

9月6日，网友TonyStark爆料称，杭州西湖分局集结200余名警力，对涉嫌侵犯公民个人信息的魔蝎科技进行统一抓捕。截止目前抓获涉案人员120余名，冻结资金2300余万元，勘验固定服务器1000余台，扣押电脑100多台，手机200余部。案件正在进一步侦办中。

随后，杭州市公安局西湖区分局向21世纪经济报道记者证实，魔蝎科技的相关人员已经被经侦大队带走调查。

与此同时，新颜科技人工智能科技有限公司CEO黄向前也被警方要求协助调查。据媒体报道，新颜科技已在9月1日通知所有商户，无法提供网络小贷合作协议的商户，将在9月2日晚上21时关闭所有接口，不再提供服务。新颜科技人士表示，协助调查是因为与其合作的一家持牌网贷平台涉及暴力催收问题，新颜科技本身的业务并未受影响。

9月11日，据网上一则视频显示，位于华星时代广场的公信宝大门被贴了“古荡派出所封”字样的封条，据金色财经报道，针对公信宝主体运营公司杭州存信数据科技有限公司被杭州市公安局查封一事，杭州市公安局西湖区分局古荡派出所回应称，此事属实。公信宝员工被全部带走。

魔蝎科技涉嫌侵犯隐私

据企查查信息显示，杭州魔蝎数据科技有限公司成立于2016年1月，法定代表人为周江翔，注册资本1000万元人民币。魔蝎科技曾先后获得MFund魔量资本、邦盛科技投资。企查查股权穿透图显示，周江翔通过杭州魔蚁投资管理合伙企业（有限合伙）持股共受益64.94%股份成为魔蝎数据的实际控制人。

▲图片来源为企查查

据魔蝎科技官网介绍，魔蝎科技是国内专业的大数据智能风控服务供应商。凭借不断更新的用户授权数据和数亿级数据调用，结合机器学习和精准模型服务，提供营销评分模型、风险分析、反欺诈、多维度用户画像、授信评分、贷后预警、催收智能运筹等金融全生命周期风险管理服务。

另据360手机助手相关页面介绍，魔蝎科技作为一款个人信息查询工具，主要支持4类信息查询：资产类、消费类、社交类和身份类。提供运营商、网银、信用卡、借记卡、公积金、社保、支付宝、淘宝、京东和学信网等一站式查询。

在2017年11月8日，一本财经的文章《爬虫凶猛：爬支付宝、爬微信、窃取现金贷放贷数据》在网上疯传。文章中对大数据行业的“同业爬虫”产品直接将其他现金贷平台的放款额和风控数据爬取出来做风控，显露出了担忧。尤其点名指出魔蝎科技开发的“同业爬虫”产品是“窃取别人家的劳动成果，太野蛮”。

公信宝被查或因“爬虫业务”

据企查查信息显示，公信宝项目运营方杭州存信数据科技有限公司成立于2016年10月，法定代表人为黄敏强，注册资本为750万元人民币。公信宝曾于2017年5月获得由真格基金、天使投资人李笑来联合投资的千万级别天使轮投资。此外，公信宝团队于2018年7月曾获得比特币社区近3000个比特币的支持（价值约3600万人民币）。企查查股权穿透图显示，黄敏强持股66.5%，涂国军持股18.5%，真格基金持股7.5%，李笑来持股7.5%。

▲图片来源为企查查

公信宝作为一家基于区块链技术的去中心化数据交易所，主要为互联网金融领域的网络贷款、汽车金融、消费金融、银行等企业以及有数据交换需求的政府部门、保险、医疗、物流等政企部门，以去中心化思维解决了各个行业的共享数据交换问题。

对于此次“公信宝”被查，有分析认为，大概率是因为“数据”的事情。在一份2018年的产品价格服务表中，公信宝介绍了其爬虫类数据类型涵盖社保、学信网、京东、电信、移动、联通、智联招聘、芝麻信用分、微信、支付宝，甚至是人行征信数据等。

聚信立等相继停止“爬虫业务”

根据相关报道，从去年就开始就有相关公司被警方调查，目前魔蝎、新颜、天机、有盾、聚信立、白骑士等多家知名公司都已经主动或被动地停止了相关“爬虫”业务。

以聚信立为例，9月10日，据新金融深度报道，聚信立向用户发布消息称，为积极迎合国家监管政策，保证所有商户业务运作合法合规，聚信立对其业务板块做出相应调整，于2019年9月6日停止对外提供用户授权的运营商爬虫服务。

据企查查信息显示，聚信立隶属于上海诚数信息科技有限公司成立于2013年7月，法定代表人为罗皓，注册资本为500万元人民币。聚信立曾先后获得京东金融、竑观资产、领沨投资数轮投资。

▲图片来源为企查查

企查查股权穿透图显示，罗皓受益股份为39.28%为实际控制人。

▲图片来源为企查查

据相关介绍，聚信立旗下产品“社保公积金查询”是一款查询中国大部分地区（省市）社保公积金数据的软件，目前已支持180个城市地区的公积金数据查询及20个地区的社保查询，包括北京、上海、广州等大中型城市。