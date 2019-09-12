国家邮政局局长马军胜：预计全年快递业务量将超过600亿件

9月12日消息，日前，在第三届中国（杭州）国际快递业大会上，国家邮政局局长马军胜表示，今年年初以来，我国快递业继续在高位保持总体平稳、稳中有进的良好态势，预计全年快递业务量将超过600亿件。

马军胜表示，走出国门，连接世界，是我国快递业必须面对的课题。对于我国快递业如何更好地“走出去”，马军胜提出4点建议：一是拓展服务网络，夯实中国快递业联通世界的基础底盘。要整合优化海外资源，加快国际快件航空转运中心规划和建设布局，鼓励企业加强自有航空运力建设，加快中欧班列运输线路资源的整合优化。

二是深化产业协同，赋能中国快递业联通世界的动力源泉。要鼓励快递企业为用户提供一站式、定制化、专业化物流解决方案,支持快递企业在制造业海外生产基地附近建设仓储运营中心，提供入厂物流和全球销售服务,引导快递企业与金融企业深化合作。

三是促进科技创新，构筑中国快递业联通世界的竞争优势。要加快推广5G通信、大数据、云计算和区块链等新一代技术在行业中推广应用，深化人工智能与快递业深度融合，为社会提供国际寄递活动的实时信息查询服务。

四是优化营商环境，凝聚中国快递业联通世界的政策合力。要强化战略统筹和顶层设计，推动完善财税、金融、关务、人才等方面政策，完善跨境寄递信息通报等配套管理政策,积极争取国际航空货运航权、航线时刻等资源。