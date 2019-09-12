苹果iPhone 11 Pro发布后中国网友吐槽三摄，赞午夜绿

9月12日消息，据《南华早报》报道，苹果秋季发布会结束后，最新款iPhone成为了中国各大社交媒体的热门话题。特别是苹果在发布会上拿华为手机做对比的行为倍受中国网民关注。

iPhone在中国的销量可能正在下降，但苹果9月份的发布会仍然受到了中国市场用户的格外关注。

在苹果秋季发布会结束几小时后，苹果本次发布的新产品已经在中国社交媒体上占据了主导地位。微博前20大热门搜索中有8个是关于苹果新产品的，知乎前5大热门问题中也有4个是关于苹果新产品的。

昨天，关于iPhone 11 Pro和新款iPad等最新产品的讨论是知乎的热门话题。

根据社交媒体上的讨论热度，苹果此次发布会给中国观众带来的最大惊喜之一，是苹果将其A13仿生芯片的CPU和GPU性能与其他旗舰芯片进行比较。中国本土智能手机制造商华为的麒麟980芯片组出现在对比图上，这使得“苹果史上第一次对比华为”成为微博上的热门话题。

图示：苹果称其iPhone 11系列智能手机内置的A13仿生芯片比其他智能手机拥有更快的CPU和GPU。

随着智能手机行业的竞争日趋激烈，中国智能手机厂商在发布活动中经常将设备规格与竞争对手进行比较。例如，华为和小米在发布新款智能手机时会拿对方的设备做对比，从而凸显出自家设备拥有更多创新功能和更好配置。

但对于苹果来说，这种方式非同寻常。通常其在发布会上并不会拿其他设备的性能规格做对比。

“对比华为,才能说明华为已变得强大。”一名用户在微博上这样写道。这条微博已经获得了9800多个赞。

和中国市场以外的许多消费者一样，当iPhone 11 Pro的外观设计首次泄露时，中国网民也对手机外观也不以为然。这些感觉似乎并没有随着产品的正式发布而有所改变。很多中国网民完全不喜欢苹果新款手机的后置摄像头设计。

“这是一堆蜘蛛在瞪着我？”一名知乎用户拿苹果发布会主题演讲时的一张背景开玩笑说。画面上有多部iPhone 11，双摄像头统一朝外。

图示：iPhone 11有六种颜色外观

另一些网民则说iPhone 11的后置摄像头设计看起来就像是麻将牌。

尽管人们对苹果的后置摄像头设计颇有微词，但许多人还是觉得新款iPhone智能手机的某些元素颇具吸引力，比如说iPhone 11的起售价更低以及苹果推出的暗夜绿色iPhone 11 Pro。

一位微博用户以“iphone午夜绿”为标签写道:“这种颜色太好看了，我可以接受丑陋的摄像头。”“iphone午夜绿”已经成为微博上的一个热门搜索词。

但有关新款iPhone的激烈讨论并没有改变苹果手机在中国市场的前景。在一项微博调查中，63.6万名受访者中有超过70%的人表示他们“不会买”一部新iPhone。只有12.5%的人说他们会，17.2%的人说他们会拭目以待。

图示：中国网民为未来iPhone设计的后置摄像头

《每日经济新闻》的另一项调查显示，在30.8万名受访者中，有近一半的人表示不会购买新款iPhone。

行业分析师对苹果新手机也不乐观。目前华为在中国高端智能手机市场销量一路走高，而中国市场几乎所有主要智能手机制造商都已推出或即将推出5G手机。缺少对5G网络的支持也可能影响苹果新款iPhone在中国市场的前景。

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