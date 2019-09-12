每年都是“第一届”，2019年搞笑诺贝尔奖即将揭晓

北京时间9月12日消息，2019年"第一届"搞笑诺贝尔奖（Ig Nobel Prize）颁奖典礼即将在美国哈佛大学举行。1991年，马克·亚伯拉罕（Marc Abrahams）创立了搞笑诺贝尔奖，这是对诺贝尔奖颁奖典礼的有趣模仿，与后者晦涩难懂的科学研究成果形成鲜明对比。搞笑诺贝尔奖由真正的诺贝尔奖得主颁奖，每次颁奖典礼都是"第一届"。

▲搞笑诺贝尔奖的发起者马克·亚伯拉罕

马克·亚伯拉罕对有趣和怪异的着迷还可以追溯到更久以前。亚伯拉罕成长于马萨诸塞州的斯旺普斯科特（Swampscott），读四年级时，他的好奇心被科学点燃了。他开始收集各种各样"奇怪的东西"，包括一篇标题为《男子冲厕所，房子爆炸》的报纸文章，这些都让年仅10岁的他得到想象力的极大满足。

亚伯拉罕毕业于哈佛大学应用数学专业，现年78岁。当地时间9月12日，他将在哈佛大学桑德斯剧场主持第29届首届搞笑诺贝尔奖的颁奖典礼。法国《世界报》（Le Monde）称亚伯拉罕为"不可思议科学的教皇"，《华盛顿邮报》则称他为"美国学术垃圾的专家"。

▲搞笑诺贝尔奖的颁奖典礼都很热闹，1999年，科学家在颁奖典礼上引爆一个装满五彩纸屑的大桶

往届的获奖者包括一位出生于乌克兰的研究者，他设计了一种可以变成防毒面具的胸罩；一位对人类肚脐绒毛做过全面调查的澳大利亚科学家；还有一位发明了洗猫狗机器的西班牙发明家。

如今，亚伯拉罕是一位编辑兼作家，他说："作为一个成年人，我要做所有我小时候最喜欢做的事情。"他的家庭办公室里摆满了搞笑诺贝尔奖的纪念品。每年，亚伯拉罕都会像一位经验丰富的领唱一样，主持这场热闹的盛会，并精心策划当晚的恶作剧。颁奖典礼中，还有观众向舞台投掷纸飞机，以及由真正的诺贝尔奖得主颁奖等传统环节。

预计今年将出席颁奖典礼的诺奖得主包括2007年诺贝尔经济学奖得主埃里克•马斯金（Eric Maskin）；1990年诺贝尔物理学奖得主杰罗姆·弗里德曼（Jerome Friedman）；以及2008年诺贝尔化学奖得主马丁·查尔菲（Martin Chalfie）。

不可思议的科学

搞笑诺贝尔奖颁奖典礼在诺贝尔奖颁奖前举行，旨在表彰"乍看让人发笑，之后发人深省"的科学成就，并强调科学甚至可以存在于一些荒谬的问题中，比如"叹气就只是叹气吗？"（回答：不，这是一种无意识的消极情绪的表达，包括渴望、无聊、失望和失败）；或者"端着咖啡走动时，咖啡为什么会溢出来？"（答案：这是杯子运动和里面的低粘度液体动力学相互作用的结果）。

亚伯拉罕是科学幽默杂志《不可思议研究年报》（Annals of Improbable Research）的联合创始人兼编辑。"我们把人们的注意力引向了一些可能根本得不到太多关注的事情，"他说，"诺贝尔奖得主会得到认可，但还有数百万名科学家在推动科学，而他们中的大多数人根本得不到任何关注。"

举个例子，有一群医生研究了激烈接吻的生物医学益处和后果，还有研究人员证明几乎所有体重在3公斤以上的哺乳动物都在21秒内排空膀胱，甚至有科学家研究了驯鹿对伪装成北极熊的人类的反应。

搞笑诺贝尔奖还表彰了那些没有获得应有认可的创新者。他们当中有卡拉ok的发明者，有提出墨菲定律的三个人，还有一个人和他的父亲一起为"comb-over"发型（把一边头发全都梳到另一边头发稀少的地方）申请了专利。

获得搞笑诺贝尔奖并不容易。每年，亚伯拉罕和一组志愿的评委都会评估数千项提名。一些被选中的人因为害怕在公众面前难堪而拒绝接受该奖项，但大多数人都很激动，愿意支付亲自领取该奖项的旅费。

1991年，第一届搞笑诺贝尔奖颁奖典礼在麻省理工学院的一间教室里举行，自此之后，这个活动就在全世界的科学家中逐渐赢得了声望，而且一直很受欢迎。三年后，颁奖典礼搬到了哈佛大学桑德斯剧场，并且每年都在那里举行，观众爆满。

起初，一些科学家痛斥搞笑诺贝尔奖，称其是为了嘲笑科学研究，但真正的诺贝尔奖得主的出现消除了这种观点。大多数科学家都会欣然接受这一奖项，因为这表明他们可以自嘲，并鼓励人们对科学产生兴趣。

"有些人认为我们是在攻击科学，取笑科学家，"亚伯拉罕说："但我们其实是在为科学家们辩护，他们试图找出什么是真实的，什么是真实的，什么是准确的。我们想让人们对科学充满好奇。人们会害怕他们不理解的东西，但如果他们在感到害怕之前拥有好奇心，科学就不会再让他们感到害怕了。"

搞笑诺贝尔奖并不妨碍科学家获得真正的诺贝尔奖。2000年，英国曼彻斯特大学皇家学会研究教授安德烈•海姆（Andre Geim）因研究用磁悬浮技术使活青蛙浮起而获得搞笑诺贝尔奖。十年后，他以石墨烯（一种比钢强度更高的超薄材料）的开创性实验获得2000年诺贝尔物理学奖。

安德烈·海姆在自己的简历中列出了"搞笑诺贝尔奖得主"，他说："坦白地说，我对搞笑诺贝尔奖和诺贝尔奖的评价是一样的。对我来说，搞笑诺贝尔奖是我能开玩笑的表现；一点点的自嘲总是有帮助的。"

▲哈佛大学讲师丹尼尔·罗森伯格（左）在2001年搞笑诺贝尔奖颁奖典礼上对同事尼尔斯·索伦森进行"胸口碎大石"，后者当时躺在钉床上

搞笑诺贝尔奖至今已举办了28届，其奖项包括生物、医学、物理、和平、经济、文学等固定奖项，也包括公共卫生、考古、营养学等随机奖项，所有获奖的成果都是实际存在的研究。参与奖项评审的评委包括《不可思议研究年报》的编辑、各领域的科学家（包括几位诺贝尔奖获得者）、记者和多个国家不同领域的精英人士。创始人亚伯拉罕曾表示，搞笑诺贝尔奖的设立是为了表扬不寻常的研究、推崇想象力，并"激起人们对科学、医学和技术的兴趣"。

2019年搞笑诺贝尔奖颁奖典礼由《不可思议研究年报》主办，由哈佛-拉德克利夫物理学生协会和哈佛-拉德克利夫科幻小说协会共同赞助，开始时间是美国东部时间9月12日下午6点（北京时间9月13日周五早上6点）。

想知道又不敢问的问题

在2019年的搞笑诺贝尔奖即将颁发之际，让我们来回顾一些过往得奖的有趣成果。

2008年

营养学奖：好听的食物也会比较好吃。吃薯片时听到的咔嚓声，能让人感到薯片比实际的更新鲜脆爽。

2009年

和平奖：装满啤酒的啤酒瓶比空啤酒瓶更结实吗？它们的断裂阈值是否足以打破人类的头骨？研究这两种啤酒瓶打人的效果，有助于帮助法庭判断二者造成的伤害。

2010年

和平奖：和很多人想象的一样，骂人确实能够缓解疼痛。

2011年

心理学奖：叹气就只是叹气吗？其实，叹气可以作为对困难任务的情感信号反应。

2012年

流体力学奖：端咖啡走路如何不洒出来？除了人走路方式的影响外，咖啡晃动的情况还与加速度和扭矩等有关。

2013年

心理学奖：情人眼里出西施？喝醉酒的人会认为自己变得更加迷人。

2014年

神经科学奖：在吐司上看到耶稣的脸？这证明了"人脸空想性错视"的存在，当人们观察到类似人脸的特征时，某些神经元会活跃起来，将这些特征整合成一张脸。

2015年

物理学奖：几乎所有体重在3公斤以上的哺乳动物排尿时间都在21±13秒内，不随身体大小而改变。

2016年

医学奖：当你左边身体痒时，可以通过照镜子挠自己的右边来缓解，反之亦然。

2017年

解剖学奖：为什么老年人有大耳朵？男性30岁后，耳朵每10年都会生长约2毫米，相比女性而言，大耳朵更为显眼。

2018年

医学奖：借由坐过山车可以加速肾结石排出。