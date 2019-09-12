高德中秋·国庆假期出行预测：杭州西湖将成全国最热门景区

IT之家9月12日消息 日前，高德地图发布了《2019中秋·国庆假期出行预测报告》，从预测报告来看，今天（9月12日）和国庆节当天将迎来出行高峰。各大景区也将出现人山人海的盛况。

近日，高德地图联合中国气象局中国天气网权威发布《2019中秋·国庆假期出行预测报告》。报告基于高德交通大数据、旅游大数据、 POI大数据综合分析得出，旨在为公众出行、出游提供权威科学的参考建议。

根据预测，今天将会出现中秋小长假的出行高峰，峰值出现当天的18-19时。而返程高峰将出现在9月15日15-20时，峰值出现在17-18时；其中9月13日的10-12时全国高速还将出现一波出行小高峰。

国庆节期间，由于高速公路免费通行、长假远途自驾提前出行等多种因素的影响，全国出行高峰将出现在10月1日，当天的9-13时为高速出行高峰时段，峰值出现在10-11时。高速返程方面，交通压力相比出程有所减缓，高峰时段将出现在10月5日和10月6日的15-19时，峰值在16-17时。

从全国高速公路范围来看，中秋假期前后，除了京津冀地区外，其他三大经济区（珠三角、长三角、成渝地区）拥堵里程占比均低于端午小长假。而在9月12日-13日的高速出程易拥堵缓行路段TOP10预测中，拥堵路段也主要分布在京津冀的天津、石家庄，珠三角的广州、深圳，长三角的合肥、无锡以及成渝地区的重庆。

在这份报告中，S6津沧高速天津段成9月12日出程全国高速最拥堵路段，白天拥堵延时指数13.5，平均车速约5km/h；排名第二、第三名的分别是G18荣乌高速天津段和S15沈海高速广州支线广州段。此外，G1811黄石高速石家庄段在9月13日也面临着较大交通压力，白天拥堵延时指数在10.2以上，平均车速约9km/h。

在9月15日高速返程期间，G85渝昆高速重庆段成全国高速最拥堵路段，白天拥堵延时指数6.8，平均车速约10km/h；其次是G4212合安高速安庆、合肥段，白天拥堵延时指数5.0，平均车速21km/h左右。

国庆假期方面，全国主要城市群均呈现较为拥堵的状况，珠三角拥堵里程占比最高，长三角地区紧跟其后；此外，全国高速出程易拥堵路段TOP10分布也主要位于长三角，占据了全国前三位，苏州排名第一；返程易拥堵路段则主要分布在珠三角，南宁成全国最拥堵路段第一。

根据报告显示，10月1日国庆长假高速出行G15W常台高速苏州段最为拥堵，白天拥堵延时指数15.5，平均车速约6km/h；G2京沪高速无锡段以及G36宁洛高速南京段、滁州段也将面临较大的交通压力。其中，津沧高速、芜合高速、日兰高速、沈海高速、沪蓉高速、沪渝高速和济广高速进入全国出程易拥堵缓行路段TOP10。

在10月5日返程上，高速最拥堵路段为G72泉南高速南宁段，白天拥堵延时指数10.2，平均车速约7km/h。全国排名第二、第三的分别是G15沈海高速南通段和G2京沪高速泰州段，白天拥堵延时指数 6.0以上，平均车速15km/h左右。

从各大景点情况来看，预计杭州西湖风景名胜区将成为中秋和国庆期间全国最热门旅游景区，同时也是自驾热度全国排名TOP1景区。其中，南京夫子庙-秦淮风光带排名全国十大热门第二，武汉黄鹤楼和北京奥林匹克公园位列中秋和国庆热门景区第三。

此外，2019年国庆期间，在全国热门自驾景区TOP10预测上，嘉兴乌镇风景名胜区、黄山风景区，晋中市平遥古城、湘西州凤凰古城景区，分别进入中秋和国庆期间的全国热门自驾景区的前三名。

从自驾热门景区群来看，主要分布在陕西、四川、浙江等区域，如：陕西省大雁塔、西安钟楼、黄河壶口瀑布风景名胜区等。而在国庆假期自驾出游的拥堵路段方面，预测报告显示黄山市宏村或成自驾出游最易拥堵景区，其次是郑州市嵩山少林风景区、烟台市蓬莱海洋极地世界，建议前往景区的游客错峰出行。

值得一提的是，中秋节假日期间（9月13日至15日），除了有些许较强降雨滞留甘肃南部、陕西中南部、山西西南部、四川盆地西部和北部及东北地区等地外，全国大部地区以多云到晴天气为主，无明显降雨天气，气温适宜，适合出行。