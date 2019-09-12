突破20TB，西部数据UltraStar DC HC650继续挖深冷存储大坑

虽然我们现在已经基本不会在家用PC或笔记本上再加装数十TB的海量存储空间，不代表数据不需要一个最终的安放场所，所以西部数据还有希捷为代表的存储厂仍然在试图扩大机械硬盘存储容量，在你不知道的时候，单块HDD的存储极限已经来到了20TB。

西部数据UltraStar DC HC650借助高达2.2TB的单碟容量，以9碟封装达成了这一成就，碟片还是熟悉的SMR技术，MAMR看来还要等上一段时间。因为机械盘不适合随机存取，而且UltraStar DC HC650在这方面甚至还要比老盘性能低一些，但更高的单碟容量也带来了更好的顺序读取性能，使得它更加适合做“写一次反复读”的操作，在CDN数据节点的构建上很有用。

UltraStar DC HC650封装是3.5英寸标准尺寸，转速为7200RPM，有SATA 6Gbps和SAS 12Gbps两种接口可选。不过这种海量盘一般不会提供给普通用户，西数SMR盘的读写需要托管，没有相应的控制软件做不了。

西部数据表示今年年底能够为20TB型号的Ultrastar DC HC650进行出样，得到其接收用户验收之后才会开始正式发货。由于定向供应的原因，西部数据也不会就此HDD公开单盘售价。