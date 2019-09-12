评测：身体电量不足？让佳明Venu智能手表来给你把把脉

按理来说，我们应该是世界上最了解自己的人，可并不代表我们也了解自己的身体状况。比如自己的心率是多少啊？呼吸频率又怎么样啊？睡眠状况又如何等等，这些除非你有个私人医生可以为你随时测量数据，不然真的很难把握。

不过好在，现在市面上也有不少健康监测类智能手表，未必如专业检测器材那么专业，但至少也能让我们做到心中有数，时时掌握自己的身体情况。而在最近的德国柏林国际电子消费展（IFA2019）上，全球著名GPS导航电子品牌Garmin佳明带来了全新的智能手表系列——Venu，也来到了爱活网，并首次引入AMOLED屏幕，那么更大更亮的Venu还为我们带来哪些新功能呢？可以成为我们的“健康小助手”吗？不如一起来看看。

引入AMOLED 还是大屏爽

现如今，电视机要大屏，手机要大屏，那么手表自然而然也要大屏了。这次佳明首次在Venu上加入更大更亮的AMOLED屏幕是个很大的突破。

一直以来，为了智能手表续航考虑，佳明旗下的彩屏智能手表几乎采用了半透半反式屏幕（MIP），这种液晶屏功耗低，可以保持屏幕常亮，在户外光线强烈情况下也不用背光就能看清屏幕内容，可是和AMOLED屏幕的细腻程度相比，自然没法比。

佳明Venu其采用的AMOLED屏幕，分辨率达到390X390像素，屏幕的清晰度有了质的飞跃。看得出来，佳明Venu屏幕的显示效果高于以往所有的佳明彩屏智能手表，可以和目前市面上主流的智能手表一较高下。

值得一提的是，虽然佳明Venu加入了AMOLED屏幕，可并没有影响续航表现，仍能达到日常5天，GPS+GLONASS模式约18小时，GPS+GLONASS+音乐约6小时的续航能力，完胜Apple watch等主流智能手表。

而在实际体验中，小编连续用了三天日常模式，电量目前还剩41%左右，不像自用的Apple Watch 3一天下来能用掉70%左右的电量。续航能力方面，佳明Venu真的更胜一筹，出门做个3-5天小长途的旅行，根本无需考虑充电的问题。

时尚外观 生活工作随心搭配

在外观设计方面，佳明Venu基本还是延续了vivoactive3的设计风格，时尚通用的圆形表盘和极具质感的不锈钢表圈，完全可以满足日常生活、运动甚至是工作等各类场合的穿搭需求。

我们拿到的这款佳明Venu是黑金款，其表圈引入了细棱纹设计，在12点和6点刻度上设有金色细条装饰，表盘虽然大但看起来也非常精致，女生佩戴起来也很合适。

另外，佳明Venu同样采用了触控屏设计，上下滑动屏幕即可切换菜单。在表盘右侧上下加入了两枚物理按键，分别控制确定和取消功能，长按则可进入不同的菜单页面。

▲屏幕滑动起来非常顺滑 GIF展示

再来看佳明Venu智能手表的背面，是其最新版的Elevate光电式心率，由两个LED灯光发射器和两个光电组件，“绿光”测心率，“红光”测血氧。

传感器的旁边是熟悉的充电接口，最近两年佳明智能手表的接口都是采用这种插拔式充电。表带仍然是Quick Release快拆表带，方便我们替换相应的表带。

全面监测 你的“身体电量”还剩多少？

现在大部分智能手表手表都有例如心率、睡眠等基本健康监测功能，而作为判断体能和身体健康状态重要指标的血氧浓度，其实在我们日常生活中很值得被关注。

血氧监测

一般来说，在平原地区，正常人的血氧饱和度（SpO2）不低于94%，如果长期低于这个数值则可视为供氧不足，特别是在睡眠时，如果血氧饱和度过度，那就要注意是不是睡眠呼吸中止症或者睡眠呼吸障碍了。

而佳明Venu智能手表搭载了可追踪全天及睡眠的血氧浓度监测功能，不过需要注意的是，处于续航的考虑，Venu会默认关闭Pulse Ox血氧的自动监测。所以当我们想检测自己的血氧状况，要提前开启“脉搏血氧选项”，打开睡眠血氧和全天自动侦测功能。

身体电量

同样，我们虽然自己可以感受到当前的身体情况是不是疲累，但有时候还会勉强一下自己，总觉得还可以撑一把，以致于身体超负荷运转。而佳明Venu“身体电量”这个功能，则可以让我们直观感受到当下身体状况。

简单来说，这个功能就是把身体能力比作电量，从0至100，数值越高表示身体状态越好且精力充沛，那你应对工作或者运动都没问题。反之，数值也低就说明身体状态越差，需要及时休息来调整自己的身体情况，要给自己“充充电”。

在实际体验中，小编觉得这个数据还是挺靠谱的。我戴上这块表的时候已经是下班时间，经过一天的工作，身体已经倍感疲累，数值最低只有39，而在睡了一晚后，数值就上升到100，显然“充电”成功，整个人的状态也因为休息充足，而感到活力满满。

▲随时查看一天的身体状况GIF

呼吸频率

此次，在佳明Venu手表中，还新增了一个“呼吸频率”的功能，就是测算我们每分钟的呼吸次数。其基于心率变异HRV测算，佳明Venu可提供给我们在日常活动、睡眠、运动训练时的呼吸频率数据。

有了呼吸频率的加持，我们可以预防和监测呼吸性窦性心律失常（RSA）的数据。要知道，呼吸性窦性心律是一种常见的心脏疾病，其心律不齐和呼吸有关，表现为呼气时心跳减慢，吸气时心跳加快，屏气时心律转为规律。有了这个呼吸频率功能，我们就能随时监测自己的呼吸状况和心律问题。

此外，当佳明Venu手表监测到我们压力指数偏高时，会引导我们进行深呼吸练习，降低实时压力。在呼吸训练模式中，可以选择平静、放松和专注、放松和专注（短）、连贯呼吸，四个类型的训练模式，分别针对减压和睡眠、提高专注力、达到放松和平静的状态等不同目的。

每个训练模式点击开始训练，手表屏幕上都会给出每一步的指令，我们只要跟随上面的指导进行呼吸训练即可。不同的模式训练步骤和时间也各不相同。

经期管理

现在的数码产品已不同于以前，都是“大老爷们”的天下，许多智能手表中也加入了关于女性经期管理功能。在佳明Venu中这次也加入了这个功能。

该功能不仅能追踪月经周期，也可以记录经期症状，比如有规律、无规律、甚至是无经期都能记录下来。同时，还能在手机端上选择接受经期与受孕期的提醒。对于女性朋友来说，不用再额外下载记录经期的APP，也能通过这个功能，来更好的合理安排自己的日常饮食、运动等情况。

喝水运动一个都不能少

当然，佳明Venu远远不止这些功能，像这次还增加了“喝水”功能，可以记录我们每天的饮水量，摄入量过少时，可以提醒自己多喝水。

另外，作为一块运动类智能手表，佳明Venu还支持多达20种运动模式，像跑步、骑行、有氧运动、瑜伽、游泳等运动，还能在手表屏幕上观看运动模拟训练，包括力量训练、有氧运动、瑜伽和普拉提运动等，这样就算身边没有教练，也能根据手表的指导做出相对正确的姿势，以防不必要的运动伤害。

▲健身数据查看GIF

▲运动动画展示GIF

打造健康生活 少不了佳明Venu

通过这几天试用佳明Venu智能手表，小编觉得这块表对于追求健康生活方式的都市白领可以说还是相当合适的。作为佳明首款采用AMOLED屏幕的智能手表，屏幕显示效果毫无疑问非常清晰，外观精致，加上续航方面5天左右的时间，不用天天记挂着要充电。

在功能方面，佳明Venu的身体电量、脉搏血氧、呼吸频率等全天候健康指标监测，以及饮水量、久坐等贴心提醒都非常符合上班一族对自身的掌握。同时，屏幕动画指导，又能让我们快速掌握如瑜伽、力量训练等基本健身方式，提高我们的健身效率和水平。

应该说，这块没有明显短板的佳明Venu，我不知道你们还有什么理由不入手一块？！