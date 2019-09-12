华为Mate 30系列新预热片透露玄机：视频拍摄将全面提升

9月19日，华为将在德国慕尼黑举办Mate30系列全球发布会，IT之家届时将为大家全程报道。随着iPhone 11系列的发布，下半年智能手机市场的“大戏”已经演出过半，但是遵循一波三折的编剧铁律，更精彩的往往在后面，而华为Mate30系列无疑就是接下来最让人期待的剧情之一。



9月6日，华为在IFA2019大展上发布了麒麟990、麒麟990 5G两款旗舰SoC，也就是Mate30系列即将搭载的芯片，它们究竟会有怎样的表现，无疑是Mate30系列最大的看点。不过从华为官方近期的预热视频来看，Mate30系列新机的看点显然远不止麒麟990系列芯片——仔细想想，近两年一直专注提升手机拍照行业天花板的华为，在Mate30系列上显然也少不了在这方面做文章。那么我们不妨就通过这些预热视频，来看看这次华为Mate30系列在拍摄方面究竟准备了哪些升级看点。

高速摄影能力可期，不仅是慢动作那么简单

首先是华为在今日上午放出的一段视频，视频的开始是一个弓箭手射出一支利箭，利箭射中几株干枯的草丛，在抵达圆环的瞬间速度变慢，飞溅的草木的碎屑和草叶上的水珠都清晰可见，随后显现出一段文案：“留住瞬间，凝结时光之美”。





很眼熟对吧，没错，在《5G手机时代的开拓者：华为Mate30系列新广告曝出诸多特性》一文中IT之家小编已经做过分析，而华为将同样宣传片中的一部分提取出来单独成片，显然是要强调其中的信息，告诉我们这是Mate30系列的重要看点。

结合视频的文案，以及华为官方微博的文字“捕捉时光瞬间，凝结影像之美”，可以猜测，这应该是在暗示华为Mate30系列新机将拥有出色的慢动作拍摄能力，专业一点来说就是高速摄影。

高速摄影是电影电视等影视作品中经常使用的一种拍摄手法，利用高速摄像机把动作放慢，从而造成特有的艺术魅力，例如英雄人物牺牲的瞬间、武林高手过招的瞬间、女神头发被风撩起的刹那等等，通过这种方式，可以将英雄牺牲的壮烈、武功招数的凌厉、女神回首的妩媚进行准确的捕捉和放大，大大增强画面的艺术感染力。

相信这就是华为着重突出Mate30系列高速摄影功能的原因，你可以用手机就能拍出类似电影中那种极具视觉震撼力的升格镜头，这会极大增强手机摄影的玩法。

说到这里，相信不少网友会说，目前大部分手机上已经有慢动作摄影的功能了，华为Mate30系列的高速摄影会有什么不同吗？这里就要从高速摄影的原理和目前存在的问题入手了。某种程度上讲，高速摄影其实也就是高帧率摄影，是通过高速摄像机在很短的时间内完成对高速运动目标的快速、连续采样，这样，以常规速度或者慢速播放视频时，运动物体运动的细节就会清晰地展现在眼前。其实也就是，在单位时间里采集了很多帧的画面，通常人眼24帧每秒就可以觉得流畅，而高速摄影的帧率可以达到每秒数千帧、数万帧甚至几十万帧。

当然，这就会导致一个问题了，这么大的信息容量，导致高速摄影拍摄的视频体积也会非常大，一秒钟的视频轻松上G是常有的事。在手机上，我们会发现用慢动作拍摄的视频画面清晰度远没有常规拍摄的好，这其实就是在变相解决慢动作视频占据较大存储空间的做法。

所以，IT之家小编推测，华为Mate30系列手机的高速摄影功能很有可能会在拍摄清晰度方面解决一个大问题，如果华为Mate30系列真的能够拍摄出超高清+慢动作的视频，相信会非常值得期待。

暗光拍摄能力有望进一步增强

而除了高速摄影，IT之家小编也注意到，华为在9月11日发布的预热视频也将目光聚焦在了拍照方面。这段视频同样截取自9月9日发布的那则预热视频中，开始是光线昏暗的森林，然后迅速被划过上空的圆环光圈的光线照亮，溪边的鹿，水中的鱼，树上的猫头鹰都见证了光波照亮森林，形成光环的过程。

IT之家小编此前也对这一画面做过分析，由暗变亮的森林、猫头鹰的“暗夜之眼”，这些元素都在暗示：华为Mate30系列会拥有强大的暗光拍摄功能。换句话说，也就是会拥有更出色的“超级夜景模式”。

其实，在今年上半年发布的华为P30 Pro手机上的超级夜景功能，已经让小编颇感惊艳了。

那么华为Mate30系列在此基础上更进一步会是怎样的效果？难以想象。而事实上，在拍照方面我们已经领教了超级夜景模式的强悍，华为Mate30系列上，IT之家小编认为，华为会进一步将夜间超感光的能力带到视频拍摄中。

怎样实现呢？我们不妨从原理上来做思考。华为P30 Pro如此强大的夜间拍照能力很大程度上得益于它采用和索尼定制的IMX650传感器，该传感器尺寸达到1/1.7英寸，拥有4000万像素，ISO达到了惊人的409600。同时IMX650创新性的将传感器的“RGGB”排列改成了“RYYB”排列，将绿色像素替换为黄色像素。黄色像素可以同时透过红光、绿光，从而在像素层面极大地提升进光效率，将进光量提升了40%，带来了感光能力的大幅提升。

此外IMX650还支持四像素合一技术，就是将四个同色像素排列在一起，形成一个大的像素，也就是Quad Bayer阵列，这样可以输出高感光低噪点的照片。

除了IMX650，P30 Pro出色的暗光拍照也得益于其f/1.6的大光圈，我们知道，光圈越大，进光量越多，也就能在不增加噪点的前提下增加夜间拍照的亮度和宽容度。

据此，IT之家小编认为，华为Mate30系列手机想要进一步增强暗光拍摄的能力，应该会在IMX650传感器上进一步做优化，同时也有可能进一步增大光圈，以提升暗光视频拍摄的能力。我们知道，视频拍摄是实时记录的，不存在照片拍摄长曝光的情况，所以在暗光环境下对影像模组的基本素质要求比较高，华为Mate30系列手机若能实现暗光环境下视频拍摄能力的跃升，无疑会是比较令人惊叹的看点。

结语

总结以上的分析，华为Mate30系列手机这次在摄影方面的提升很可能会重点关注视频拍摄能力的升级，仅以上“高速摄影”和“暗光拍摄”的结合就可能大大增强消费者拍摄视频时发挥创意的空间，用普通手机完成很多专业摄影设备才能实现的视频拍摄效果，相信是非常有趣的。想象一下夜晚车水马龙的街头、流光溢彩的游乐场、灯火通明的篮球场……这些场景有很多美妙的瞬间值得被记录，如果真的能够用手机像拍电影那样留下一些清晰、明亮、充满艺术感的瞬间，无疑相当具有吸引力。

当然，相信华为Mate30系列手机在视频拍摄方面的升级还会不止于此，具体大家可以期待一下9月19日的发布会，看看华为Mate30系列究竟会有怎样的摄影表现。