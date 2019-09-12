CTA：贸易战已使美国5G行业总计损失12亿美元

据美国消费电子行业的CTA贸易组织计算，特朗普总统对中国的贸易战迄今已使美国5G行业总计损失12亿美元。据该组织估计，自2018年7月以来，美国对来自中国的产品征收301条款关税，已经使美国损失了120亿美元。

需要明确的是，消费者技术协会(Consumer Technology Association)是特朗普贸易战的坚定反对者，几乎从一开始就强烈反对这一努力。它也是每年一月在拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)的推动者。

加里·夏皮罗在一份声明中说:“总统在贸易问题上越权了，我们国家的企业和家庭正在为此买单——现在是国会为美国企业和消费者挺身而出的时候了。”

CTA数月来一直在列出美中贸易战的成本。今年7月，美国消费科技行业支付了19亿美元的关税;其中包括对包括智能手机、路由器、网关和服务器在内的5G相关产品征收1.43亿美元的关税。

需要明确的是，5G在美国显然处于萌芽阶段。一项估计显示，截至第二季度，美国无线网络运营商总共只销售了2.9万部5G智能手机。然而，包括AT&T和Verizon在内的运营商一年多来一直在努力扩大5G覆盖范围，购买和安装包括5G基站和天线在内的设备。这些设备由爱立信和诺基亚等公司提供。此外，特朗普承诺将扩大贸易战，从12月开始对所有手机征收10%的关税，包括5G手机。

事实上，这种情况正促使众多制造商将业务转移到中国境外，以避免关税。例如，智能手机制造商Sonim Technologies表示，该公司上周才开始将其首款在中国境外生产的手机发货。