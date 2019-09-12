Facebook天秤币申请牌照遭质疑，瑞士监管机构表示欢迎审查

据路透社报道，瑞士最高金融监管机构表示，该国欢迎国际社会对其监督Facebook天秤币的方式进行审查，并且称他们已经做好了准备，他们将与其他国家进行合作，确保对这种虚拟货币进行良好的监督。

全世界最大的社交媒体Facebook在今年6月份推出了这个数字货币计划，然而总部位于日内瓦的天秤币遭到了监管机构的抨击，监管机构担心这种虚拟货币可能会破坏全球金融系统的稳定。

天秤币协会（Libra Association）本周三表示，他们计划申请成为受到瑞士许可的支付系统。在宣布了这个决定之后，外界的目光纷纷投向了瑞士金融市场监督管理局（FINMA），看该机构将会如何对此事进行处理。

FINMA负责人马克·布兰森（Mark Branson）对瑞士媒体表示，他已经做好了克服挑战的准备。

他在接受媒体采访的时候说到：“如果一个金融中心拥有雄心，那么它必须要能够在注视之下生存。”他指出瑞士是一个非常欢迎金融技术的国家，因此它成为了发展此类创新项目的好地方。

另外，瑞士监管机构还表示，他们也做好了与其他对天秤币有兴趣的国家进行合作的准备。

据路透社报道，瑞士最高金融监管机构表示，该国欢迎国际社会对其监督Facebook天秤币的方式进行审查，并且称他们已经做好了准备，他们将与其他国家进行合作，确保对这种虚拟货币进行良好的监督。

全世界最大的社交媒体Facebook在今年6月份推出了这个数字货币计划，然而总部位于日内瓦的天秤币遭到了监管机构的抨击，监管机构担心这种虚拟货币可能会破坏全球金融系统的稳定。

天秤币协会（Libra Association）本周三表示，他们计划申请成为受到瑞士许可的支付系统。在宣布了这个决定之后，外界的目光纷纷投向了瑞士金融市场监督管理局（FINMA），看该机构将会如何对此事进行处理。

FINMA负责人马克·布兰森（Mark Branson）对瑞士媒体表示，他已经做好了克服挑战的准备。

他在接受媒体采访的时候说到：“如果一个金融中心拥有雄心，那么它必须要能够在注视之下生存。”他指出瑞士是一个非常欢迎金融技术的国家，因此它成为了发展此类创新项目的好地方。

另外，瑞士监管机构还表示，他们也做好了与其他对天秤币有兴趣的国家进行合作的准备。