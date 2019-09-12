内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

数字货币之争：法财长称将阻止Facebook天秤币进入欧洲

2019-9-12 20:10:09来源：新浪科技作者：李明责编：阿迷评论：

据美国科技网站VentureBeat报道，法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）今日表示，法国政府计划阻止Facebook数字加密货币Libra在欧洲的发展，因为它将对金融安全和稳定构成系统性威胁。

勒梅尔今日在一场有关数字加密货币的会议上称，Libra进入欧洲的风险太大，而人们对Facebook的信任度又太低。勒梅尔说：“这种情况下，我们不能授权Facebook在欧洲土地上发展Libra。有目共睹，欧洲国家的货币主权目前正在发挥作用。”

Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。随即，Libra就引发了全世界监管机构的关注。

事实上，勒梅尔一直就反对Libra项目。今年7月11日，勒梅尔曾表示，他反对让Libra成为“主权货币”的想法。他当时说：“我反对让Libra项目成为可以与国家货币相竞争的主权货币，我的决心依旧坚定。因为让企业变成私人国家，我永远不会接受。”

7月17日，勒梅尔又称，Facebook继续推进其数字加密货币Libra计划的条件尚不成熟。他说：“我们不能接受任何具有同样权力和主权货币作用的兑换货币。我们有必要进行监管，需要对该项目作出非常强有力的承诺和义务。目前，Libra项目没有满足这些必要的条件。”

其实，对Facebook Libra项目感到担忧的绝不止法国政府，美国、英国和德国央行也“特别关注”Libra。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome H. Powell）7月份曾表示，如果Facebook不能打消人们对Libra的顾虑，该项目就不能继续进行。

欧洲央行（ECB）董事会成员伊夫·默西（Yves Mersch）本月初称，Facebook计划中的数字加密货币Libra可能削弱欧洲央行制定货币政策的能力，人们不要相信Facebook对Libra作出的一些不可靠的承诺。

对于监管部门的担忧，Facebook曾表示，该公司期待着解决政策制定者对其加密货币计划的担忧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook虚拟货币欧洲央行

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有