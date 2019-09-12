数字货币之争：法财长称将阻止Facebook天秤币进入欧洲

据美国科技网站VentureBeat报道，法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）今日表示，法国政府计划阻止Facebook数字加密货币Libra在欧洲的发展，因为它将对金融安全和稳定构成系统性威胁。

勒梅尔今日在一场有关数字加密货币的会议上称，Libra进入欧洲的风险太大，而人们对Facebook的信任度又太低。勒梅尔说：“这种情况下，我们不能授权Facebook在欧洲土地上发展Libra。有目共睹，欧洲国家的货币主权目前正在发挥作用。”

Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。随即，Libra就引发了全世界监管机构的关注。

事实上，勒梅尔一直就反对Libra项目。今年7月11日，勒梅尔曾表示，他反对让Libra成为“主权货币”的想法。他当时说：“我反对让Libra项目成为可以与国家货币相竞争的主权货币，我的决心依旧坚定。因为让企业变成私人国家，我永远不会接受。”

7月17日，勒梅尔又称，Facebook继续推进其数字加密货币Libra计划的条件尚不成熟。他说：“我们不能接受任何具有同样权力和主权货币作用的兑换货币。我们有必要进行监管，需要对该项目作出非常强有力的承诺和义务。目前，Libra项目没有满足这些必要的条件。”

其实，对Facebook Libra项目感到担忧的绝不止法国政府，美国、英国和德国央行也“特别关注”Libra。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome H. Powell）7月份曾表示，如果Facebook不能打消人们对Libra的顾虑，该项目就不能继续进行。

欧洲央行（ECB）董事会成员伊夫·默西（Yves Mersch）本月初称，Facebook计划中的数字加密货币Libra可能削弱欧洲央行制定货币政策的能力，人们不要相信Facebook对Libra作出的一些不可靠的承诺。

对于监管部门的担忧，Facebook曾表示，该公司期待着解决政策制定者对其加密货币计划的担忧。