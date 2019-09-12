逛了一圈淘宝造物节，我感觉自己老了

杭州东新路，老锅炉厂旧址，1955年建厂时，它曾经是这座以美景闻名的城市工业力量的半壁江山。每天上下班，几千工人的自行车铃声充斥道路。六十多年的今天，这座钢铁水泥建筑再次迎来成群的年轻人，他们同样是来「制造」的，不过产品已经大大不同。

2019年淘宝造物节的会场之一就是「杭锅厂」，在坑坑洼洼的水泥地面上，「占领者」不再是沉重的机床，而是轻巧的3D打印机、在水池中和美女模特同游的机械鲨鱼、灵巧弹奏乐器操纵人偶的机械臂。曾经是灰色一片的制服车间，现在被各种「国潮」、「高定汉服」取代；曾经暖气上热着的盒饭，变成了「茅台冰淇淋」、榴莲螺狮粉等各种创意小吃。

半个世纪前，我们生产生活必须品；半个世纪后，我们从制造进化到「创造」，从生产进化到「造物」，进步的除了技术本身，还有人们对消费理解的升级以及审美自由的解放。而这些，都写在了淘宝造物节里年轻人的脸上，和他们身边展台的物品上。

（3D打鞋|极客公园）

定制未来和赛博朋克

从千篇一律的流水线商品，到千人千面的定制化产品，帮助人们转变观念的是技术的进步。在淘宝造物节的科技展区，几家公司的展示让人感觉到，根据个人3D数据而设计生产的定制化产品，已经是不可阻挡的趋势。

在极客公园（ID：Geekpark）曾经报道过的清锋时代的展台，人们围着两台3D打印机拍照询问，机器化名「淘宝打手」，不过这两兄弟打的不是人，而是根据3D模型精准打印出的各种物件。展台一边，参观者可以在3D扫描仪上获取自己的双脚数据。

一直自认扁平足的作者本人也尝试了一把定制化的「高大上」。「不算扁平足，只是有点内翻。」清锋时代的工作人员指着屏幕上的长串数据分析道。要不是现场观众实在太多，只要5、6分钟我就有机会获得一双和自己有些内翻的双脚十分贴合的3D打印运动鞋。在展台下方，团队准备了多双各种Size的3D运动鞋成品，我上脚的是一双43码的鞋，柔软且能提供足够的韧性支持，不输国际大牌运动鞋。

清锋时代告诉极客公园，公司可能在下半年开始发售定制运动鞋，毕竟清锋时代已经在宁波建造了智慧工厂。听到这个消息，我将自己双脚的3D数据多保存了一份，以便能第一时间下单。

（阿里数字服装实验室|极客公园）

阿里的数字服装Lab展台，参观者首先会穿上一件紧身衣，记录下自己的三维数据。接下来，将选择的布料和样式进行扫描，输入一些测试数据。准备工作完毕，走过一个灯柱走廊，在小屋的智能试衣镜中，参观者可以看到和自己三维相符的虚拟模特穿上衣服的效果。有趣的是，对着屏幕旁的喇叭状收音器吹气，还能在屏幕上看到风吹过时衣服的动态。如果觉得衣服效果不错，扫描二维码将会直接进入到相似产品的淘宝页面，直接下单购买。

「虽然目前还不能让用户以这样的方式购物，但是这肯定是未来的趋势。」阿里数字服装Lab的工作人员告诉极客公园。

根据3D数据来生产完全符合用户身材的衣物，是科技发展的一面；另一面，则是衣服本身和科技的结合所产生的特殊反应。来自纽约的设计工作室Wearable Media带来的服饰，充满了「时尚单品」和「科技产品」之间的摇摆感。

灰色连体衣的带子上，肩膀位置有两颗如灰色陨石般的饰物，那其实是两个有震动器。衣服会自动同步NASA惯于陨石的数据，每当有陨石「靠近」地球的时候，两个饰物就会震动起来，而穿衣服的都市丽人，也在一瞬间化身为后现代的卡桑德拉，向人们传达宇宙的信息。

一件黑色的夹克衫，领子是一条加了LED彩灯的塑料光带，衣服的下摆中藏着一颗声音传感器。根据人们身边声音的大小，LED彩带幻化成不同颜色，让人不得不注意拉风的衣领。不说别的，绝对是小姐姐小哥哥们的理想夜店战袍。

（LED夹克| Wearable Media）

工作室的两位创始人Hellyn Teng和Yuchen Zhang都是设计师出身，在自学编程后开始尝试将时尚与科技结合到时装设计上。不管在设计上如何出位，很少见到有名的设计师敢于尝试在设计中加入科技元素。Hellyn认为，主要原因是设计师群体对科技比较陌生，如何能让两个群体多多交流，相信情况会发生变化。Wearable Media也在做类似的Workshop，让传统时尚圈更加了解科技世界。极客公园非常希望看到，除了有谷歌和Levi's合作的夹克之外，有更多「赛博朋克」的服饰出现。

机器人和国风

机器人能不能梦见电子羊不好说，但是除了做梦，大概能做的它们都在淘宝造物节上做了。

宇树科技的展台位置选的非常好，空调风口的凉爽让参观的人聚集在这个「小广场」上，看着团队研发的四足机器狗在地上踢正步。在机器狗旁边，是宇树的新产品，一个体型更小，外形更萌的小型机器狗。你几乎可以预见这样一个场景，别墅的院子中，大机器狗迈着方步在草地上巡逻；门廊的阴凉处，小孩子和小机器狗做着大人不懂的游戏。

（机器耍皮影|阿里巴巴）

格力的展台，橘黄色大型机械臂被圈在投篮游戏机前方。机械臂悬停在球箱上方，抓起一颗篮球，长长的手臂向后弯曲，将球抛出一条超高的抛物线。「这投篮姿势也太扯了吧。」话音未落，篮球利索进筐，让隔壁的专业花式篮球运动员徒呼奈何。展台旁边，Dexta Robotics的工作人员正在用机械手套隔空控制机械臂抓起前方沙盘中的各种积木。

铁汉亦有柔情时，看似憨直的机器其实还能做更多微妙的操作。来自清华的墨甲机器人乐队，让充满科幻感的仿真机器人抱起了箜篌，拿起了竹笛，为参观者演奏了一首国风音乐，感觉很「三体」。也有团队让机器人变成「舞影手」，在一片帷幕后为大家上演了一出传统皮影戏。

一座巨大的鱼缸里，博雅工道的仿真机械鲨鱼和身穿潜水装的模特玩起了「人鲨共舞」，为参观的人们带来些许「凉意」。如果觉得用三个鱼鳍就能保持10节航速的机器鲨鱼有点恐怖，那么小海豚形状的机器鱼，就是海中的消费无人机，为潜水爱好者提供最好的拍摄角度。

（汉服定制|阿里巴巴）

穿过科技展区，进入国风和潮流展区，你会感觉穿越了几十个时代。「国风高定」的红色汉服映入眼帘，各种小姐姐对着宽衣大袖的「汉服」不停拍照；青花瓷、古代榫卯搭建的乐高玩具玩出了古今结合的混搭风。国风旁边则是「洛城」风情街，潮流球鞋、黑胶唱片、豹纹内衣，满足你心中的「加州梦想」。

歇一口气，我尝试了一贯「茅台冰淇淋」，差点被酱香型白酒的味顶个跟头。「吃完不能开车哦。」老板娘细心嘱咐了一句。吃了这口茅台，我已经没胆量去试榴莲螺狮粉了。

我们创造文化，同时也也被文化改变。

展区一进门，各种贴纸和彩灯上，写着造物节的口号，「年轻就要造」。在淘宝造物节上，这些代表了未来消费力量的年轻人不仅在消费文化，同样也在创造着属于自己的文化。有那么一瞬间，我感到自己有点老了。