5G手机能耗测试出炉：峰值能耗比4G低，一般任务能耗高

如果你担心手机能耗的问题，而犹豫要不要买5G设备，那么现在答案来了。相关研究表明，5G设备的能源利用率比4G LTE更高，当然具体能耗的高低取决于当下的数据传输速度和使用的应用。

这次研究利用了三星的Galaxy S10 5G手机，配备了Verizon的5G和4G网络，两部手机都采用了高通骁龙855处理器和X50调制解调器模块。两部手机在5Mbps、30Mbps以及最大传输速率下进行了测试，同时尝试了两种不同的5G无线电条件和多种4G条件。

最终的结果比较复杂，但基本都是5G设备胜出。其中在Verizon的毫米波5G网络下，传输速率会达到最大的1Gbps，此时“5G的能源利用率远远高出LTE”。在5G进行“适当降速”后，它的效率仍然更高。但速度降低到极慢的情况下，4G的能源利用率反而会胜出，其主要原因是5G在使用过程中的基础能耗更高。

换言之，早期的5G芯片传输大量数据所需的能量更小，但如果需要传输大量的小文件（如平时的网页浏览），它反而会不如4G。早期的5G设备可以同时使用4G和5G网络，所以适当的软件优化就能让它在传输文件时作出更合理的选择。

当然5G的能耗优势并不会太明显，因为手机的电量主要是用在屏幕发光上。但是用户可以在使用5G下载东西时缩短屏幕时间，这也能节约一部分电量。