外媒：《巫师》美剧将在11月1日播出

IT之家9月12日消息 根据WCCFTECH的报道，奈飞的Giovanni 最近谈到了《巫师》美剧的播出日期，他表示该剧“可能”在11月1日正式上线。

据悉，《巫师》第一季的主要拍摄工作已经结束，该剧将进入后期制作阶段，有望在2019年第四季度上映，而11月1日(周五)可能是《The Witcher》第一集的播出日期。

不久前，Netflix发布了该剧的首支预告片，预告片中亨利·卡维尔(Henry Cavil)饰白狼杰洛特，预告片给人一种《权力的游戏》的感觉。



