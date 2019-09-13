苹果iPhone 11 Pro/Max最终为续航舍弃了身材

细心的同学可能已经发现，iPhone 11系列在续航提升的同时，也比以往的iPhone更重也更厚，这与苹果常年来试图发布愈发轻薄的想法背道而驰。显然比起外形设计，iPhone 11系列把基调放在了续航而非设计上。

如果纵观iPhone近几年的续航提升，可以发现iPhone 7相对iPhone 6S提升了2小时，iPhone X相对iPhone 7再次提升2小时，唯独iPhone XS系列只相对iPhone X提升30分钟，可见现有模具和电池技术下，想让续航能力再次提升已经不太容易。

有意思的是，苹果最后还是做到了，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max忽然将原有续航分别提升了4个小时和5个小时。这可能是苹果有史以来续航最长的iPhone，而帮助iPhone 11 Pro系列拿下这个名号的因素，恰好是长胖了身材。

以iPhone 11 Pro为例，相对iPhone XS，手机重量从原来的177克提升到了188克，手机厚度由原来的7.7毫米提升到了8.1毫米。iPhone 11 Pro Max亦是如此，手机重量从iPhone XS Max的208克提升到了226克，厚度同样也从7.7毫米提升到了8.1毫米。

即使iPhone 11屏幕比iPhone 11 Pro大，两者之间的重量也几乎相当。足以见得苹果在电池容量上下了不少功夫。只不过在还没有拆解报告之前，暂时还无法弄清iPhone 11 Pro系列电池有多少提升，目前推测大概会在3500mAh左右。

此外，苹果还将更长的续航表现归结为iPhone 11 Pro系列的屏幕能耗，新屏幕效能双提升了15%，同时iOS 13也提供了更好的电池管理系统。是的，此前以设计为主导的苹果，现在正在给实用度做出让步和牺牲，在乔布斯时代，这几乎是不可能的事情。

还有一个可能，那就是现在的果粉要求比以前更苛刻了。