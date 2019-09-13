博通219财年Q2财季营收55亿美元，净利同比降40%

北京时间9月13日凌晨消息，博通公司今天发布了2019财年第三财季财报。报告显示，博通第三财季净营收为55.15亿美元，与去年同期的50.633亿美元相比增长9%，与上一季度的55.17亿美元相比基本持平；净利润为7.15亿美元，与去年同期的11.96亿美元相比下降40%，相比之下上一季度为6.91亿美元。博通第三财季调整后每股收益超出华尔街分析师预期，但第三财季营收和全年营收展望均不及预期，导致其盘后股价下跌逾1%。

在截至8月4日的这一财季，博通的净利润为7.15亿美元，每股摊薄收益为1.71美元。相比之下，博通去年同期的净利润为11.96亿美元，每股摊薄收益为2.71美元；上一季度的净利润为6.91亿美元，每股摊薄收益为1.64美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），博通第三财季的净利润为22.81亿美元，每股摊薄收益为5.16美元，超出分析师预期。相比之下，博通去年同期的净利润为22.57亿美元，每股摊薄收益为4.98美元；上一季度的净利润为23.34亿美元，每股摊薄收益为5.21美元。据雅虎财经频道提供的数据显示，25名分析师此前预期博通第三财季每股收益为5.13美元。

博通第三财季净营收为55.15亿美元，与去年同期的50.633亿美元相比增长9%，与上一季度的55.17亿美元相比基本持平，略微不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25名分析师此前预期博通第三财季营收为55.4亿美元。

按业务部门划分，博通半导体解决方案部门第三财季营收为43.53亿美元，在总净营收中所占比例为79%；上一季度为40.88亿美元，在总净营收中所占比例为74%；去年同期为45.68亿美元，在总净营收中所占比例为90%。博通基础设施软件部门第三财季营收为11.40亿美元，在总净营收中所占比例为21%；上一季度为14.13亿美元，在总净营收中所占比例为26%；去年同期为4.92亿美元，在总净营收中所占比例为10%。博通第三财季知识产权授权收入为2200万美元，上一季度为1600万美元，去年同期为300万美元。

博通第三财季毛利率为55.0%，与上一季度的56.0%相比下降330个基点，与去年同期的51.7%相比上升330个基点。不按照美国通用会计准则，博通第三财季毛利率为71.0%，与上一季度的72.0%相比下降100个基点，与去年同期的67.3%相比上升370个基点。

博通第三财季运营利润为8.65亿美元，在总净营收中所占比例为15.7%；上一季度为9.70亿美元，在总净营收中所占比例为17.6%；去年同期为13.39亿美元，在总净营收中所占比例为26.4%。

博通第三财季运营支出为21.69亿美元，相比之下上一季度为21.19亿美元，去年同期为12.80亿美元。不按照美国通用会计准则，博通第三财季运营支出为10.06亿美元，相比之下上一季度为10.22亿美元，去年同期为8.74亿美元。

博通第三财季来自于业务运营活动的现金为24.19亿美元，相比之下去年同期为22.47亿美元。

在这一财季，博通花费7.36亿美元回购了260万股股票，资本支出为1.12亿美元。2019年7月2日，博通派发了每股普通股2.65美元的现金股息，用于派发股息的现金总量为10.57亿美元。截至第三财季末，博通持有的现金和现金等价物总额为54.62亿美元，相比之下截至上一财季末为53.28亿美元。

博通董事会已经批准派发每股2.65美元的季度现金股息，这笔股息将于2019年10月1日向截至2019年9月23日为止的在册股东发放。

博通预计，2019财年净营收将达225亿美元，不及分析师预期；运营利润将达14.75%，不按照美国通用会计准则的运营利润率将达52.50%；净利息支出及其他支出将达13亿美元；所得税准备金率将达-17.75%，不按照美国通用会计准则的所得税准备金率将达11.00%。据雅虎财经频道提供的数据显示，29名分析师此前预期博通2019财年营收将达226.1亿美元。

当日，博通股价在纳斯达克常规交易中上涨2.57美元，报收于300.58美元，涨幅为0.86%。在随后截至美国东部时间周四下午5点04分（北京时间周五凌晨5点04分）的盘后交易中，博通股价下跌4.33美元，至296.25美元，涨幅为1.44%。过去52周，博通的最高价为323.20美元，最低价为208.23美元。