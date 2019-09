热更新大乱斗，腾讯正式开源面向Unity项目的Bug修复神器InjectFix

InjectFix是腾讯最新对外开源的Unity代码逻辑热修复方案,可实现在Unity线上客户端内,不用迭代新版本,就能快速修复游戏的线上bug。

先说几个亮点:

InjectFix经腾讯内部多个项目应用反馈十分良好,不仅能解决线上bug,还可以有效的提高日常开发效率,下面我们聊下这项目的前世今生。

热更方案大乱斗

所有支持iOS的热更方案都有个共同点:更新后代码都是解析执行。如果按其更新前是否解析执行,可以分为两大类:

一类是某些模块甚至整个游戏,都一直解析执行。这是最传统的方式,目前市面上所有主流方案(xLua,slua,tolua,ILRuntime,jsb等等)都支持这种方式。这种方式的特点:

ps:也有一种思路是通过一个C#转XX脚本工具来实现C#编码,解析执行,但如果你是一个已有项目想这么转一下,大概率是失败的,除非你一开始就在用这方式在开发,碰到坑就避开,因为这类方案往往不是完整支持全部语法,支持的语法也不一定能完全一致。

另外一类是以原生方式跑,如果有bug,把逻辑重定向到新的,解析执行的逻辑。这种方式的特点:

第二种方式是接下来讨论的重点,方便起见,我们称之为“热修复”,热修复最早的成熟方案是xLua提供,经过两年来的使用已经逐渐被接受,tolua#后来也加入了这功能,也有一些网友基于ILRuntime做了热修复功能。

InjectFix是什么?

InjectFix就是一个热修复的实现。那它和其它热修复方案又有什么不同呢?

设想这么个场景,我们有一个一千行代码的函数,其中有一行有问题,我们需要修复它。

如果用xLua,需要用lua去重新实现一遍这个函数,工作量大。而基于ILRuntime的热修复,由于其补丁是另一个程序集,它无法直接访问原类的私有成员,所以那999行正常代码一般也不能直接使用,需要做较多修改。

而InjectFix不需要用lua,也不需要像ILRuntime热修复那样另外建一个工程把那一千行逻辑重实现。只需要在Unity原工程直接改掉这行代码,然后标注这函数要更新即可。

不仅如此,InjectFix还有其它优势:

它也有缺点,不支持新增类,也不支持在已有类新增字段,修bug还是够用的,但难以通过热更为游戏增加新功能。InjectFix就一个纯粹的修bug工具而已。

黑科技

由于InjectFix支持重复加载补丁,新加载补丁会自动覆盖上一个,这特性可以用来实现真机代码逻辑实时修改。

(视频地址:点此链接。)

苹果政策合规性

各热更方案群的问的频率最高的问题之一:这方案会不会导致我游戏苹果审核不通过。

让我们看看苹果的热更新条款:

可以看到最新条款允许下载代码解析执行,但前提是不能通过新增特性和功能来把程序改得(和审核时相比)面目全非。再看看通常被拒时的理由中的Guideline 2.5.2里的一句:

Your app, extension, or linked framework appears to contain code designed explicitly with the capability to change your app’s behavior or functionality after App Review approval。