中国电信：你的个人隐私都是怎样泄露出去的？

IT之家9月13日消息 互联网让我们的生活更加便捷的同时，也无形中增加了隐私泄露的风险。日前，中国电信梳理了几种常见的个人信息泄露渠道，包括各种单据、社交平台、问卷调查、网上简历以及不明来源WiFi。

各种单据

车票、机票、外卖单以及快递单上都含有用户的个人信息，应妥善保存，或在撕毁、涂抹上面的信息后再丢弃，以免被骗子利用。

社交平台

有些不法分子会恶意抓取各类社交平台中的用户资料（真实姓名、手机号、地址、学校等），再利用这些信息实施诈骗。因此，社交平台资料中不必要的项目可以选择不填写，尽量少透露个人信息。

问卷调查

商家邀请用户参加活动并填写调查问卷，一般会要求填写联系方式和住址等信息，填写时要格外留心。

网上简历



线上找工作投简历时，简历内一般会有身份证号、住址、联系方式、个人经历等详细信息投递简历时一定要选择正规平台，对目标公司要仔细甄别。

不明来源WiFi

有些不法分子会将WiFi植入病毒后投放在公共场所，如果用户开启了WiFi功能，就可能会自动连接上这种“钓鱼”WiFi，导致隐私泄露。因此，不需要的时候，在公共场所最好将WiFi功能关闭。需要使用时，不要随意连接不明来源的WiFi。