papitube旗下账号再回应音乐侵权：服从判决进行赔偿

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近期，短视频MCN商用音乐侵权第一案于北京互联网法院第五次开庭并作出一审判决，判令被告papitube公司构成侵权，VFine方面表示，将围绕侵权价值和维权成本的赔付金额，继续上诉。
对此，涉案的papi酱公司旗下账号@Bigger研究所在微博回应此事称，“对不起大家！我未经许可在视频中使用了别人的音乐，构成了侵权行为，如今法院一审判决已出，我将服从判决进行赔偿。”
对于VFine的上诉，@Bigger研究所也在视频中表示，“我们当然也会服从二审的判决”。
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