中秋节福利：京东PLUS会员送出30张运费券

IT之家9月13日消息 今天是中秋节，今天打开京东App可享受中秋送豪礼活动，可领取30张的运费券，每张6元钱，并且可叠加使用。不过仅限领取后的30天内使用。

在活动期间，京东PLUS正式会员有一次机会领取到30张面值6元的运费券。

据介绍，京东PLUS会员是京东为向核心客户提供更优质的购物体验推出的服务，PLUS权益包含购物回馈、自营免运费、退换无忧、专属客服、专享商品，全方位提升和丰富您的网购特权。