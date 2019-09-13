重现复古电影画风，你需要适马Classic Art电影镜头

在发布fp全幅无反相机时适马亮相了Classic Art系列首支镜头45mm T2.8，现在全系列Classic Art来了，共有10支定焦镜头，覆盖14mm至135mm。

适马Classic Art有14mm T3.2、20mm T2.5、24mm T2.5、28mm T2.5、35mm T2.5、40mm T2.5、50mm T2.5、85mm T2.5、105mm T2.5和135mm T3.2十支镜头，所有镜头使用ARRI PL卡口，带有电子触点，支持Cooke的/i Technology通讯标准，像场能覆盖全画幅，拥有统一位置的对焦环和光圈环，模数为0.8，镜头光学结构与Cine版镜头一样，但镜片没有使用镀膜或是只使用了单层镀膜，镜头速度明显下降，最大光圈为T2.5。也得益于镀膜“短斤缺两”，Classic Art能重现上世纪70年待的镜头风格，带来复古画风。

人类已经进入21世纪将近20个年头，不少摄影指导、导演在拍摄时代背景为上世纪的电影时，喜欢同一时代电影镜头，以营造复古的画面风格。适马Classic Art显然是冲着这一市场而来的，不过在租赁市场仍存在大量旧镜头，新镜头也可通过附件营造出复古效果，10支镜头捆版销售的Classic Art能否获得成功实在不好说。

为了让L卡口联盟相机用上Classic Art镜头，适马同时发布了MC-31转接环。MC-31主体使用铝合金制造，卡口位置使用黄铜材料提高强度和耐磨度，不带电子触点。PL卡口镜头重量动辄1KG起，适马不怕镜头把铝合金的MC-31扯变形么？

适马全系列Classic Art定焦镜头：