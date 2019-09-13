北京时间9月13日消息，苹果公司目前正在应对旗下最重要产品iPhone增长放缓的局面，并在周二发布了最新机型。今年，苹果对其管理层的调整比过去几年的总和都要多。

除了备受关注的高管离职，例如首席设计师乔纳森·艾维(Jony Ive)，苹果已经把运营、企业发展主管晋升到了苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)的执行管理团队。这两名高管是萨比赫·可汗(Sabih Khan)和阿德里安·佩里察(Adrian Perica)，反映出苹果供应链面临的复杂性越来越大以及公司向芯片开发、娱乐以及自动驾驶等领域的扩张。

▲苹果CEO库克

如今，有269名高管在运营苹果，涵盖了硬件、软件、设计、营销、财务、法务、零售、运营、企业发展等关键职能以及安全和通讯团队。

核心高管身兼多职

随着苹果员工数量在这几年猛增，直接向大约20名苹果核心管理者(他们向库克汇报)报告工作的人员数量也大幅增加。例如，在零售业务负责人安吉拉·阿伦茨(Angela Ahrendts)于4月份离职后，苹果人力资源主管、与库克关系亲近的资深苹果高管迪尔德里·奥布莱恩(Dierdre O’Brien)接管了零售业务。在接纳了阿伦茨的所有前直接下属后，奥布莱恩现在拥有23位直接下属，比苹果高层的任何其他高管都要多。同样地，苹果COO杰夫·威廉姆斯(Jeff William)也接管了艾维此前领导的设计团队，他的直接下属在现有的8名基础上又增加了2名。

苹果的高级管理层成员数量要少于其他大型科技公司，至少根据他们向美国政府披露的信息来说是这样的。根据苹果向美国联邦强制就业调查披露的信息，截至2017年12月，在接近8.4万名美国员工中，苹果只有115名美国高管向库克或他的直接下属汇报工作。相比之下，微软公司同期安排了546名相同等级的高管管理7.4万名员工。尽管这些公司会有少量的高管驻守海外，但是绝大多数很可能在美国。

▲苹果核心权力圈

一些苹果前任员工表示，规模相对较小的高级管理层是史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)的遗产。乔布斯在1997年回归苹果后简化了公司管理结构，以便快速做出决策。一位前苹果高管称，乔布斯在一个房间内只需与10个人磋商便能做出决定。这种结构使得乔布斯能够跳过中间管理层，与他的直接下属下面的人沟通。

但是现在，“高级副总裁的直接下属看起来太多了……似乎不太高效。”这位前苹果高管称，他指的是库克的大多数直接下属拥有的头衔太多。

这个问题可能很快就会变成一个更大的麻烦。在今年晚些时候完成对英特尔智能机基带业务的10亿美元收购后，苹果预计将会接纳另外2200名英特尔员工。

设计团队调整

截至本月，艾维的名字仍在苹果网站的领导层页面上，在内部组织结构图中被列为设计主管。苹果在今年6月份宣布，艾维将在今年晚些时候离职，但是仍担任顾问。“我们依旧能够听到人们说艾维可能会看看这里，管管那里。”一位苹果员工称。众所周知，苹果工业设计团队特别小，人员流动通常不频繁。

但是，在艾维离职的消息宣布前，苹果工业设计团队已经有一系列人员离职，包括里克·泽肯多弗(Rico Zorkendorfer)、朱利安·霍恩(Julian Hoenig)以及米卡艾尔·斯尔瓦托(Mikael Silvanto)。不过，苹果也同时招募了一些新员工。

一些前苹果员工对于工业设计团队的一个不满之处在于，它的成员大部分都是男性。其中一个明显的例外就是埃文斯·汉基(Evans Hankey)，她将在艾维离职后继续领导设计团队，向威廉姆斯汇报。知情人士称，艾维在十多年前亲自从产品设计工程团队中挑选了汉基，让她负责苹果工程师和工业设计师之间的联络。汉基最初的职责并不涉及设计，而是维持工业设计工作室的项目进展。

▲汉基将在设计部门担任更重要角色

苹果的智能家居设备团队主要由苹果在过去12个月收购的两家创业公司的员工组成。这两家公司是苹果在今年初收购的人工智能(AI)安全摄像头开发商Lighthouse AI、在去年收购的为消费者硬件开发AI软件的创业公司Silk Labs。苹果智能家居设备团队由Silk Labs联合创始人安德里斯·加尔(Andreas Ga)领导，由苹果软件工程主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)的直接下属监督。

今年稍早时候，苹果将一位备受关注的软件高管金姆·沃拉斯(Kim Vorrath)调到了增强现实(AR)团队。这一调整在苹果内部被视为旨在让AR团队有序发展，后者正开发期待已久的AR头戴设备。苹果AR团队包含了梦工厂、英国视觉软件公司The Foundry等娱乐公司的前员工，已经增加了一些新员工，包括香农·甘斯(Shannon Blake Gan)。甘斯最著名的履历就是曾经担任《盗梦空间》、《星际穿越》等电影的视效制片人。

自2月份以来，苹果已经为其自动驾驶汽车团队“泰坦”项目增加了多位新员工，包括之前在特斯拉、谷歌、消费级机器人公司Anki、半导体巨头恩智浦工作的高管。

最近一位离职的知名苹果高管是格雷格·达菲(Greg Duffy)。他此前与他人联合创办了安全摄像头创业公司Dropcam，就在今年2月份时还在向苹果硬件工程主管丹·里奇奥(Dan Riccio)汇报工作。知情人士称，达菲已经离开苹果，正在从事一个使用卫星提供互联网接入的项目。达菲尚未置评。

首次出现在苹果组织结构图中的高管是苹果全球安全团队负责人汤姆·莫耶(Tom Moyer)，后者是一位资深苹果高管，此前曾在合规和劳工部门任职。莫耶向苹果法律顾问凯瑟琳·亚当斯(Katherine Adam)汇报，管理着处理苹果危机管理、人身和电子安全的团队。莫耶的直接下属包括吉姆·尼迪格(Jim Neidig)，后者负责苹果高管的安全保护，曾在近期跟随库克和苹果互联网服务主管艾迪·库伊(Eddy Cue)参加了每年一度的太阳谷峰会，担任他们的保镖。