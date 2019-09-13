腾讯QQ桌面版正式上架微软Windows 10商店，未覆盖UWP版

IT之家9月13日消息 此前微软应用商店里的UWP版本的QQ被替换成了Win32 exe版本，然后Windows 10商店中的QQ重新变回UWP版，Win32 exe版遭撤销。现在看来腾讯的确有意发布QQ桌面版，不过可能操作失误。腾讯QQ桌面版正式上架微软Windows 10商店，应用大小为188MB，并且是独立新应用，未覆盖此前的UWP版，这意味着在Windows 10商店中，QQ桌面版和UWP版共存。
介绍
【提要】
QQ桌面版是腾讯公司专门为Windows Store用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。
【意见反馈】
1.软件内点击[设置->帮助->反馈问题]
2.官网: https://im.qq.com
【应用功能】
1、多人视频通话支持画面分布自由切换，畅聊更自在；
2、消息转发功能升级，支持即时创建群聊转发；
3、一键开启消息同步模式，好友信息不错过。
QQ桌面版Windows商店下载：点此链接。
下面是QQ UWP版介绍：
据悉，QQ for Windows10 是腾讯公司专门为Windows10平台用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。全新Windows10 UWP通用架构，致力打造 “轻快，简洁，高效”的QQ体验。
下面是腾讯QQ UWP版功能：
Light设计风格，轻快、简洁、个性化
与好友聊天，分享图片和表情
视频通话，想念不如相见
语音通话，畅聊精彩
支持讨论组，与PC互通，拉几个朋友想聊就聊
收发文件，办公助力
支持自定义主题，随性而换
支持表情收藏，点击表情，珍藏心情
消息推送，随时随地接收好友消息
支持与PC同时在线，同一个QQ帐号在电脑和平板端均可收发消息
贴靠视图：轻量聊天，上网工作两不误
竖屏视图：双手聊天，输入如此轻松
群助手，轻松管理群消息
好友24小时消息漫游，无缝畅聊
支持键鼠操作
结合版空间，看动态，发说说，轻松又清爽
我的电脑，支持与PC，手机互传文件