腾讯QQ桌面版正式上架微软Windows 10商店，未覆盖UWP版

IT之家9月13日消息 此前微软应用商店里的UWP版本的QQ被替换成了Win32 exe版本，然后Windows 10商店中的QQ重新变回UWP版，Win32 exe版遭撤销。现在看来腾讯的确有意发布QQ桌面版，不过可能操作失误。腾讯QQ桌面版正式上架微软Windows 10商店，应用大小为188MB，并且是独立新应用，未覆盖此前的UWP版，这意味着在Windows 10商店中，QQ桌面版和UWP版共存。

介绍

【提要】

QQ桌面版是腾讯公司专门为Windows Store用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。

【意见反馈】

1.软件内点击[设置->帮助->反馈问题]

2.官网: https://im.qq.com

【应用功能】

1、多人视频通话支持画面分布自由切换，畅聊更自在；

2、消息转发功能升级，支持即时创建群聊转发；

3、一键开启消息同步模式，好友信息不错过。

QQ桌面版Windows商店下载：点此链接。

下面是QQ UWP版介绍：

据悉，QQ for Windows10 是腾讯公司专门为Windows10平台用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。全新Windows10 UWP通用架构，致力打造 “轻快，简洁，高效”的QQ体验。

下面是腾讯QQ UWP版功能：