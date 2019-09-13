1分37秒，特斯拉公布Model S在美国拉古纳塞卡赛道成绩

9月13日消息，特斯拉日前公布了Model S在美国拉古纳塞卡赛道（Laguna Seca）成绩：1分37秒。

特斯拉称，在Model S Plaid动力总成和底盘原型的高级研发测试中，我们以1:36.555秒的成绩完成了拉古纳塞卡赛道的圈速测试，比4门轿车的记录更快一秒。

也就是说，在赛道上跑的并非是市场上售卖的Model S，而是特斯拉专门打造的新的原型车。

拉古纳塞卡赛道建于1957年，位处近美国加州的萨利纳斯与蒙特利，赛道同时使用于赛车和摩托车竞赛。此赛道长2.238英里（3.602千米），海拔高度变化180英尺（55米）。

关于Plaid模式，马斯克曾表示，唯一能超过狂暴模式的只有Plaid模式。运行在狂暴模式模式下，特斯拉汽车的加速能力会更快，比如，Model S Performance高性能版0-100km/h加速仅需2.6秒。按照马斯克的说法，Plaid模式会更快。

马斯克称，Plaid动力总成（powertrain）距离量产还有大约1年的时间，到时候会应用在Model S、Model X和Roadster车型上。

另外，马斯克还表示，Model S还将挑战德国著名的纽博格林赛道（Nurburgring），不过还需要做一下安全检测。

上月，保时捷将一辆Taycan电动汽车带去了纽博格林赛道，最终这辆车以7分42秒的成绩跑完了约20.6公里的全程，成为了这条赛道上迄今为止速度最快的四门电动车。创造纪录的是车手Lars Kern。