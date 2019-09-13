雷军亲自推动：MIUI将上线系统广告开关，可一键关广告

今年4月，小米董事长雷军亲自找小米互联网一部总经理金凡聊了三个小时，要求优先解决用户的痛点问题。

广告无疑是痛点之一，实际上它已经成为包括小米在内的手机厂商重要的收入来源。不过今年6月，金凡在《给用户们的信：MIUI广告整治》的微博中宣布，MIUI的广告整治已经全面开始。

3个月后，承诺兑现。MIUI10最后一个开发版内测，上线了一键关闭MIUI所有系统工具广告的开关。金凡表示，该功能会持续完善，将随下一个大稳定版本铺到所有支持的机型上。

广告成手机系统顽疾

手机系统，作为配合手机硬件的软实力，在用户体验中扮演着重要的角色。一个手机系统的易用性和体验的好坏，可能直接影响到消费者对一款手机产品甚至手机品牌的认知。

MIUI就在小米手机的发展历程中起着至关重要的作用，也在早期被雷军称为小米的铁人三项之一。这个系统起源于2010年8月16日，当时MIUI发布了首个内测版，其雏形由5个工程师搭建，最初拥有100名内测用户。MIUI开发团队会在MIUI论坛上直接与用户交流，接收用户反馈并持续改进系统，让用户参与到系统开发中来。而发展至今，已经迭代至MIUI10，拥有了近3亿用户。

不过，随着智能手机市场竞争的加剧，厂商们面临着收入以及利润的压力。而手机系统广告则逐渐成为传统硬件收入之外的新创收方式，越来越多的厂商加入到广告大军之中。

广告的增加与用户体验之间的矛盾越来越凸显。

此前就有魅族用户在魅族社区中表达了对魅族Flyme系统的不满，认为广告太多。而魅族创始人黄章也只能无奈道：互联网营收对于魅族目前来说还很重要，以后会收敛。

在此背景下，“教你如何一键关闭XXUI广告”的教程在网络上广受网友欢迎。

小米在广告整治上的努力

实际上，小米在MIUI上也面临着类似的问题。

雷军此前曾给小米定下硬件综合利润率不高于5%的红线，而包括广告在内的互联网营收就成为小米利润来源的重要组成部分，这也让小米一度也遭遇了广告与用户体验的矛盾。

小米也很早就关注到了这个问题。对于广告的质疑，实际上雷军早在2016年的一次直播中曾回应过：“用户并不是讨厌广告，而是讨厌‘烦人的小广告’。对此，小米官方一直在想办法解决这个问题。”同时，雷军表示如果广告过度影响了米粉的用户体验，米粉可以进行投诉，小米方面会立即干掉。

在MIUI9发布后，当时的MIUI负责人洪锋在接受新浪科技采访时就表示，MIUI实际上也在思考如何与用户站在一个战线上。“如果放消费者不喜欢的广告，既赚不了钱又伤害用户体验。这样的广告下掉我根本不care。”当时MIUI的开启了由灌输式到参与式的变革，从卖位置广告转变到推送消费者需要和喜欢的广告。

而MIUI10发布后，小米在MIUI广告的问题上又更进一步。

今年6月，金凡在微博上发布《给用户们的信：MIUI广告整治》，宣布MIUI的广告整治已经全面开始。“估计3个月左右时间，我们就给能还大家一个更加清新轻盈的MIUI，让大家知道MIUI还是那个拥有初心的、顶尖好用的、带给你感动的手机系统。”

而3个月后，这一公开信的承诺最终兑现。在MIUI10最后一个开发版中，小米加入一个特别功能：一键关闭MIUI所有系统工具广告的开关。金凡表示，这个功能在完善中，将随下一个大稳定版本铺到所有支持的机型上。

有媒体更新MIUI10最新开发版后对比称，通过此次对系统工具广告的整治，小米MIUI系统和国内其他几家热门厂商手机系统对比下，系统工具广告数量明显已经少于其余几家。

这个决定对于小米来说还是有一定的挑战，可能会对其互联网服务收入带来一定的影响。不过相关人士指出，短期会有一定的影响，但这个影响对于当前小米收入体量来说完全可控。

“决策的过程当然不会毫无争议，但其实比想象中要顺利得多，因为从公司高层到执行端都有一个统一的意识，就是提供优秀的用户体验是一个伟大的公司应该做的，我们应该朝着这个方向去努力。短期会有一定的损失，但从更长的时间点去看，对提升整个产品体验和用户口碑是正向的，会赢得更大的回报。”一位小米内部人士说道。

有意思的是，在宣布将上线广告开关之后，网友们也表达了理解甚至支持，“我一定会打开广告按钮”，“会持续购买硬件来维持你们的收入”。

在当前手机系统广告成为用户关切的痛点之一的情况下，小米的解决方案或许能够为行业提供一些经验和借鉴。