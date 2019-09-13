Ubuntu 18.04和16.04 LTS中内核回归错误被修复

近日，Canonical宣布推出用于 Ubuntu 18.04 LTS和 Ubuntu 16.04 LTS的新版本内核（基于Linux Kernel 4.15），此版本修复了一个回归错误，官方强烈建议用户尽快升级。

本月早些时候，Canonical针对所有受支持的Ubuntu操作系统发布了主要的Linux内核安全更新，修复了至少28个安全漏洞。但在此次更新中，一个安全补丁引入了回归错误，导致Ubuntu 18.04 LTS和Ubuntu 16.04 LTS中的Linux 4.15版本内核在处理碎片数据包时崩溃。

Canonical在安全公告中表示：“USN 4115-1针对Ubuntu 18.04 LTS和Ubuntu 16.04 LTS修复了Linux Kernel 4.15中的安全漏洞。不幸的是，作为更新的一部分，在某些情况下，在处理碎片数据包时引入了导致内核崩溃的回归错误。我们对给您带来的不便深表歉意。”

更新

Canonical敦促所有使用Linux Kernel 4.15的Ubuntu 18.04 LTS（Bionic Beaver）和Ubuntu 16.04.6 LTS（Xenial Xerus）用户尽快更新他们的系统，并将内核分别升级至 linux-image 4.15.0-62 和linux-image 4.15.0-62.69~16.04.1，以取代旧版本的linux-image 4.15.0-60.67。

此外，用于Amazon Web Services（AWS），Google Container Engine（GKE），Google Cloud Platform（GCP），Microsoft Azure Cloud，Amazon Web Services（AWS-HWE）和Oracle Cloud的系统，以及云环境和Raspberry Pi 2设备也进行了针对Linux 4.15内核的修复，因此请相应地进行更新。

如需更新系统，请按照Canonical提供的说明进行操作，网址为 https://wiki.ubuntu.com/Security/Upgrades。

最后，确保在安装新版本内核后重新启动计算机以进行所有必要的更改。此外，还可能需要重新安装已安装的任何第三方内核模块。