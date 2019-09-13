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马斯克：挑战纽北赛道的特斯拉Model S配有7个座椅

2019-9-13 13:58:36来源：TechWeb作者：宋星责编：嗜橙评论：

9月13日消息，特斯拉CEO马斯克日前在社交媒体上透露，挑战纽北赛道（纽博格林赛道，Nurburgring）的Model S有7个座椅。

有网友问为啥要这样安排，马斯克则回应称，这样是为了载7个人。这有可能意味着Model S会载7个人挑战纽北赛道。

特斯拉本周刚用Model S挑战了美国的拉古纳塞卡赛道（Laguna Seca）。特斯拉称，在Model S Plaid动力总成和底盘原型的高级研发测试中，我们以1:36.555秒的成绩完成了拉古纳塞卡赛道的圈速测试，比4门轿车的记录更快一秒。

关于Plaid模式，马斯克曾表示，唯一能超过狂暴模式的只有Plaid模式。运行在狂暴模式模式下，特斯拉汽车的加速能力会更快，比如，Model S Performance高性能版0-100km/h加速仅需2.6秒。按照马斯克的说法，Plaid模式会更快。

挑战德国著名的纽博格林赛道有可能也是配备Plaid动力总成（powertrain）的Model S。马斯克表示，Model S已经在纽博格林就位了，不过还需要做一下安全检测。

上月，保时捷将一辆Taycan电动汽车带去了纽博格林赛道，最终这辆车以7分42秒的成绩跑完了约20.6公里的全程，成为了这条赛道上迄今为止速度最快的四门电动车。创造纪录的是车手Lars Kern。

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关键词：马斯克特斯拉

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