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iFixit给模块化手机Fairphone 3可维修度打出满分

2019-9-13 14:16:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月13日消息 上周荷兰Fairphone手机公司正式发布了旗下第三代模块化手机Fairphone 3，其一大卖点是易升级维护，近日知名拆解机构iFixit给其可维修度就打出了满分10分的高分。作为比较，iPhone XS和iPhone XS Max的可维修度评分仅为6分。

iFixit发现，Fairphone 3的所有内部模块都易于拆卸和更换，而且只需要用到非常普通的工具（Fairphone在产品包装盒中就附赠了一个小巧的螺丝刀）。此外，iFixit还称赞了Fairphone为便于用户拆卸和组装手机做出的视觉标记，并指出用户可以在Fairphone官网找到维修指南和备件。

不过，虽然Fairphone 3的绝大部分模块是可单独更换的，但还有“一些”是焊接在一起的。这个小小的瑕疵并不影响Fairphone 3在可维修度上拿到满分。

配置方面，Fairphone 3采用一块5.65寸FHD+IPS屏幕，搭载高通骁龙652处理器并辅以4GB RAM和64GB机身存储方案（支持microSD卡拓展）；采用一块3,000mAh可拆卸式电池，支持QC3.0快充；同时还支持双卡，预装原生Android 9 Pie系统，采用前置8MP后置12MP相机方案，支持双频Wi-Fi、蓝牙5.0、NFC和后置指纹识别。此外Fairphone 3还拥有IP54级防水，用户可享有2年保修及长达5年的软硬件售后，这部手机售价为450欧元（约3538元人民币）。

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关键词：Fairphone 3

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