8K、OLED 都有什么用？想买电视你不妨看看这几点建议

智慧屏、全面屏、AI电视、护眼电视、4K、8K、HDR……它们到底有什么用？

不知从什么时候起，我们最熟悉的电视开始有了各种各样的噱头，伴随小米、华为、一加等手机品牌进入这一领域，电视品类多得让人挑花眼，也让这个已经诞生一百多年的电子产品吸引越来越多用户的目光。

8K电视到底有没有必要？选购电视有哪些指标？如何避免被营销误导？最近在亲自体验了索尼8K电视产品后，极客之选（公众号GeekChoice）想结合近些年电视行业的变化情况，和大家聊聊购买电视机的一些小Tips。

8K电视有必要吗？

2019年被称为8K电视元年，不仅索尼、三星等厂商推出了8K电视，央视春晚、篮球世界杯等备受关注的内容也都尝试了8K录制和转播。这就让一些人开始犹豫：4K是不是已经过时？现在一定要买8K电视吗？

首先回答，4K电视依然是目前电视主流，对绝大多数用户来说4K电视也足够使用，而8K电视仍在起步阶段，这一周期持续时间会比较长，所以现阶段你依然可以放心大胆买4K电视。

不选8K电视的原因主要有两点：首先，8K资源太少，观看8K视频成本高。对大部分人来说，通过流媒体平台在线观看视频是最日常的使用方式，但如今国内各大视频平台均不支持8K视频，通过网络上寻找和下载8K视频，耗费的时间和精力也非常大。

其次，尽管5G时代已经开始，但考虑到围绕电视背后的拍摄、制作、传播、显示生态不成熟，所以目前8K电视更像是「巧妇难为无米之炊」.

最后是价格。8K电视拥有更高清晰度、更大屏幕、更好的表现力，但它的价格并不便宜，动辄数万元甚至更多，对大部分人来说并不友好，总体来说，8K电视对大部分用户来说都不是最佳选择，所以目前还是以选购4K电视为主。

OLED电视还是LCD液晶电视？

电视选购过程中，看（画面）、听（声音）、用（易用）、饰（装饰）是最核心要素。而在画面方面，极客之选曾为大家做过一次科普，其中提到OLED电视具有可视角度广、对比度更高、响应速度更快等特性，说明OLED电视相比液晶电视观感更好，也更代表未来趋势。不过当时OLED电视价格较贵，两年之后，如今的电视市场已经变化，OLED技术正在成熟，相应的电视产品价格也在逐渐降低。

调查机构IHS Markit数据显示，2019年，采用OLED面板的电视在欧洲高端电视市场占比达到65.1%，在55/65/75英寸这样的中型尺寸屏幕上，OLED电视在逐渐成为主流。

这份调查结果也和近年来国内变化趋势相似，IHS报告显示，2016年，中国OLED电视销量为7.28万台，而2018年前三个季度，OLED电视销量就达到11.48万台，尽管OLED电视市场份额占比还小，但随着主流电视厂商都将下一代产品定格在OLED技术上，电视行业未来的趋势也将和手机一样逐渐过度到OLED时代。

所以，极客之选建议，如果你预算有限，那么不必纠结于新的名词和概念，LCD液晶电视会是一个选择，但如果你追求更好的画面也有更高的预算，不妨在选购时去商场对比液晶电视和OLED电视的画面表现，考虑到电视依然是家庭内重要的观看设备，以及人们在手机渐渐习惯OLED屏幕，OLED电视无疑是更好的选择。

尺寸更大一定更好？

这一观点核心在于大家选购电视时的心理预期。前面我们提到看、听、用、饰是比较常用的标准，屏幕大给人的感觉当然更震撼，不过在屏幕变大的同时，电视内部相应的处理器、扬声器等元器件要求也更高，这就要求我们在选购时不能光看尺寸大小，而是需要综合内部各方面的表现。

比如是否包含更强的内部处理器，因为更大的屏幕意味着电视机需要更强的画面处理能力。市面上比较熟悉的如索尼X1图像处理芯片，就是针对HDR图像而设计，国内厂商采用的是Amlogic以及华为海思芯片，这方面厂商宣传不多，但却对电视画面表现非常重要，如果只是屏幕变大而处理器不够好，那么电视画面表现可能不会让你满意。

另外，声音表现也是很重要的选择标准，从电视采用的发声方式、扬声器数量以及输出功率可以看出厂商是否在声音上下到功夫，很多厂商通过塞进数量更多、尺寸更大的扬声器来提升声音效果，也有厂商选择通过多声道屏幕声场这样的黑科技来增强临场感，这些都能让电视有更好的声音表现。由于声音不如画面容易表现，所以在选购电视时尽量能够亲自体验，查看表现效果，不要只是从屏幕大小来判断电视整体表现情况。

什么样的电视才算智能？

智能电视的概念出现已经有些时日，乐视、小米在推动电视操作智能化方面做出不少有益的尝试，IoT控制、视频通话等功能如今也开始成为厂商宣传方向。但根据索尼的市场调查，大部分用户在购买电视时，首要标准依然是电视画面表现，而电视智能化最重要的是围绕这一核心，因此在选购时，抛开花哨的概念，下面这两条基本判断标准就是核心：

第一，查看厂商是否支持主流视频平台和资源库。尽管如今很多电视品牌都基于安卓平台，可以通过下载App的形式让电视拥有更多资源库，但厂商第一方适配能够更方便老人和孩子使用，另外腾讯、优酷、爱奇艺等平台也在积极和电视厂商合作，网络上大部分视频内容都来自这些平台，更强大的资源库对如今的电视用户来说非常重要。

第二，查看厂商选择是否搭载语音助手。国内主流的语音助手平台有小米、百度、天猫等，在电视产品方面，小米和百度在语音唤醒、语音搜索方面做了很多努力，也整合了腾讯、爱奇艺等视频资源，使用上会表现得更好，值得注意的是，不止是国内厂商，索尼、三星这样的国际品牌在电视上也支持语音助手和主流视频内容，因此大家不要产生国内品牌才有语音助手这样的误区。

伴随很多手机品牌的加入，电视机领域近两年变化相比过去更快，也带来了很多新的东西。但是在选购时，大家千万不要因为各种高大上的宣传词汇而盲目，多看多听多对比，查看厂商宣传重点，不要盲目迷信参数，去切身感受电视的实际表现，这样才能买到合适的产品。