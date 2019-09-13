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一加7/7 Pro手机发布基于安卓10的氢OS公测版，附下载包、更新内容大全

2019-9-13 15:12:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月13日消息 一加论坛今天下午发布【Android 10.0公测版】H2OS For OnePlus 7/7Pro第1版更新公告，本次更新一加7系列迎来了基于全新Android10.0的氢OS系统更新。

【更新日志】

系统

•更新至Android 10版本

•全新的UI设计，轻快流畅操作体验，更多细节等您发现

•新增位置信息管理权限，支持仅在使用该应用时允许

•全新个性化设置体验，支持图标形状更改应用到快捷设置

全屏手势

•新增底部横条，支持左右滑动横条切换应用的体验

游戏空间

•全新游戏空间，自动汇集您喜爱的游戏，为您带来流畅的游戏加速体验

息屏显示

•支持基于场景化息屏显示天气、日程、音乐等信息（设置-显示-息屏显示-场景化信息）

短信

•新增短信关键字拦截，帮您免受骚扰短信打扰（信息-拦截记录-骚扰拦截设置-短信关键词拦截）

【已知问题】

三方应用

• 第三方应用可能不兼容。

【更新方法】

全量包下载方式：

OnePlus 7 Pro下载点此链接

MD5：4db5b7e56618d40a2fd729a266b5a557

OnePlus 7下载点此链接

MD5：cf51fb420413d7a378769d51808a2e0f

二、从OnePlus 7/7 Pro Android P稳定版刷到Android 10.0公测版教程：

温馨提示：稳定版刷至公测版将不会清除数据，但为避免数据丢失，升级前请务必先备份

1、从指定地址下载OnePlus 7/7Pro Android 10.0公测ROM升级压缩包

2、将ROM升级压缩包拷贝到手机根目录

3、设置->系统升级->右上角icon ->本地升级->点击对应的安装包  ->  马上升级->  系统升级完成

4、选择重启（或按电源键重新启动）

5、成功升级安卓10.0公测版

三、从OnePlus 7/7Pro Android Q DP版刷到Android 10.0公测版教程：

1、从指定服务器上下载最新的ROM升级压缩包

2、将ROM升级压缩包拷贝到手机存储中

3、设置->系统->系统更新->右上角icon ->本地升级->点击对应的安装包->马上升级->系统升级完成

4、选择重启（或按电源键重新启动）

5、成功升级安卓10.0公测版

温馨提示：DP4和DP5版本将会收到OTA推送进行升级

四、从OnePlus 7/7Pro  Android 10.0公测版刷回OnePlus 7/7Pro稳定版教程：

温馨提示：此降级方式会清空手机内所有内容，请务必在降级之前对重要资料进行备份

1、从指定地址下载对应的降级包（OnePlus 7 Pro下载； OnePlus 7下载），拷贝至手机根目录

2、设置-> 系统->系统更新->右上角icon ->本地升级->点击对应的安装包->马上升级->系统升级完成

3、选择重启手机（或按电源键重新启动）

4、成功刷回安卓P稳定版

温馨提示：

1.请注意该版本是公测版本，非稳定版本，可能存在某些未知风险问题。刷回稳定版本后将继续收到稳定版本的升级推送，但将不再收到公测版本的升级推送。

2.如果有任何bugs或建议，建议你通过一加社区app，登录后在首页右下角点击“+”，“建议反馈”来提交bug或建议

3.从Android 10.0版刷回到OnePlus P稳定版请务必使用此降级包（下载链接：OnePlus 7 Pro； OnePlus 7 ）

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关键词：一加7 Pro一加7安卓10

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