Linux六大压缩算法横评：Ubuntu 19.10最终选择LZ4

IT之家9月13日消息 日前，Ubuntu内核团队工程师介绍了Ubuntu 19.10操作系统启动方面的一些改进。在对比六种压缩算法后，Ubuntu选择LZ4作为Ubuntu 19.10的解压缩算法。

Ubuntu 19.10（Eoan Ermine）操作系统计划于10月17日正式发布，Ubuntu内核团队对六种压缩方法进行测试，包括BZIP2，GZIP，LZ4，LZMA，LZMO和XZ，以测量Linux内核的加载时间以及解压缩时间。

根据测试结果，LZ4是Ubuntu 19.10（Eoan Ermine）的最佳解压缩方案，BZIP2，LZMA和XZ的解压缩速度很慢，而在压缩大小方面，GZIP效果最好，能将文件压缩至最小，其次是LZO（大约比GZIP大16%）和LZ4（大约比GZIP大25%），而在压缩时间方面，LZ4比GZIP快7倍，LZO比GZIP快约1.25倍，因此可以看到GZIP的速度不够快。



LZ4是一种无损数据压缩算法，可提供极快的压缩和解压缩速度。在Ubuntu 19.10（Eoan Ermine）中，LZ4将用于x86（64位）、PPC64le（PowerPC 64位Little Endian）和s390（IBM System z）内核。

