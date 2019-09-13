内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Linux六大压缩算法横评：Ubuntu 19.10最终选择LZ4

2019-9-13 16:01:30来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月13日消息 日前，Ubuntu内核团队工程师介绍了Ubuntu 19.10操作系统启动方面的一些改进。在对比六种压缩算法后，Ubuntu选择LZ4作为Ubuntu 19.10的解压缩算法。

Ubuntu 19.10（Eoan Ermine）操作系统计划于10月17日正式发布，Ubuntu内核团队对六种压缩方法进行测试，包括BZIP2，GZIP，LZ4，LZMA，LZMO和XZ，以测量Linux内核的加载时间以及解压缩时间。

根据测试结果，LZ4是Ubuntu 19.10（Eoan Ermine）的最佳解压缩方案，BZIP2，LZMA和XZ的解压缩速度很慢，而在压缩大小方面，GZIP效果最好，能将文件压缩至最小，其次是LZO（大约比GZIP大16%）和LZ4（大约比GZIP大25%），而在压缩时间方面，LZ4比GZIP快7倍，LZO比GZIP快约1.25倍，因此可以看到GZIP的速度不够快。

LZ4是一种无损数据压缩算法，可提供极快的压缩和解压缩速度。在Ubuntu 19.10（Eoan Ermine）中，LZ4将用于x86（64位）、PPC64le（PowerPC 64位Little Endian）和s390（IBM System z）内核。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Ubuntu解压缩

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有