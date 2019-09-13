微软推出OneDrive个人保险库，年底前所有用户可用

IT之家9月13日消息 今年6月份，微软宣布推出 OneDrive 个人保管库，这是即将引入 OneDrive 个人帐户的全新安全层，可进一步保护最敏感和最重要的文件。这项新功能将在年底前向所有人开放。





OneDrive在受信任的Microsoft云上运行，其中有众多安全措施来确保文件安全。但我们知道有些人希望其最重要和最敏感的文件获得更多保护，这就是微软推出个人保管库的原因。

个人保管库是OneDrive中受保护的区域，只能通过强身份验证方法或身份验证的第二步进行访问，例如通过指纹、人脸、PIN或通过电子邮件/短信发送的代码访问。在个人保管库中锁定的文件具有额外的安全保障，可在有人获取对你的帐户或设备的访问权限时确保文件更加安全。

而且，增加的这层安全并不意味着更多不便。个人保管库中的所有文档、照片和视频均可在Onedrive.com、电脑或可用设备上轻松访问。

OneDrive当前提供强大的隐私和安全性，包括静态和传输中的文件加密、可疑活动监视、勒索软件检测和恢复、批量文件删除通知和恢复、下载时对已知威胁的病毒扫描以及所有文件类型的版本历史记录，而个人保管库又对此锦上添花。

易于使用

只需输入PIN，或者使用指纹、人脸或通过电子邮件/短信发送的代码1即可解锁并访问文件，而不用记住多个密码。此外，可使用 Microsoft Authenticator应用解锁个人保管库。无论选择哪种方式，都能快速、方便地解锁，而且有助于保护数据。

扫描并直接拍摄存入个人保管库中

可使用适用于移动应用的OneDrive来扫描文档、拍摄图片或将视频直接拍摄存入到个人保管库中，使这些内容远离设备上安全性更低的区域，例如本机相册。可轻松地将重要的旅行证件、身份证明、车辆文件、住房文件和保险单据等直接扫描到个人保管库中。可跨可用设备随时随地访问这些文档。

启用或关闭电脑的额外保护

个人保管库不仅仅使用双重验证来帮助确保文件的安全和私密性。在Windows 10电脑上，OneDrive将个人保管库文件同步到本地硬盘的BitLocker加密区域。与OneDrive中的所有文件一样，个人保管库的内容在Microsoft云中静态加密，并在传输到设备过程中加密。为了进一步保护移动设备，建议在iOS或Android设备上启用加密。这些措施相辅相成，可帮助持续保护文件，即使Windows 10电脑或移动设备丢失、被盗或有人获得访问权限也能进行保护。

在非活动一小段时间后自动锁定

在不活动一小段时间后，个人保管库会在电脑、设备或网络上自动重新锁定。锁定后，当时在使用的任何文件也将锁定，且需要重新进行身份验证才能访问。无需担心你是否将个人保管库或文件保留未关，它们都将在非活动状态后自动关闭并锁定。