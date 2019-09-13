“犯懒”不是你的错？这“锅”还得让基因来背

定期的体育运动是健康生活不可或缺的一个组成部分。然而，很多成年人都会有“久坐”的习惯，这导致了各种各样的健康问题，如肥胖、心血管疾病和癌症。

来自密苏里大学的一名研究人员在老鼠身上发现了一种与缺乏运动有关的特定基因，这种基因可能也在人类的久坐行为中发挥作用。

“此前的研究表明，基因在一定程度上致使人类缺乏身体活动。”密苏里大学兽医学院教授弗兰克·布斯（Frank Booth）说，“由于缺乏身体活动会导致慢性疾病，我们想要确定具体是哪些基因在发挥作用，最终发现了一个发挥重要作用的特定基因：蛋白激酶抑制剂α基因。”

2009年，布斯让80只雄性大鼠和80只雌性大鼠交配。然后，他将它们放置在自主跑轮上，并跟踪哪些大鼠跑动最多，哪些跑动最少。在过去的10年里，布斯选择性地让活跃的大鼠交配，以及让懒惰的大鼠相互，以确定二者之间的基因组成是否存在差异。他发现，在“懒惰”的大鼠体内，蛋白激酶抑制剂α基因明显较少。

“让基因治疗变得困难的是，大多数慢性疾病都不是仅仅由一个基因引起的。”布斯说道，“例如，2型糖尿病与超过150种基因变异有关。然而，这项研究正在为确定其他可能与人类运动量不足有关的基因的未来研究打下基础。”

布斯说，一方面，人们更积极地进行运动锻炼的社会可以带来相当可观的经济益处；另一方面，更好地了解基因构成也可以帮助公共卫生官员把人们缺乏身体活动视为一个需要优先解决的重要问题。

“身体活动不足会导致40多种慢性疾病。”布斯指出，“与其专注于研究治疗已经形成的慢性疾病的方法，还不如了解导致身体活动不足的因素，从一开始就帮助预防这些慢性疾病的发生。”