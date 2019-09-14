谷歌开始收集面部数据，隐私问题再度引爆

谷歌最新的智能显示屏最近出了一项备受争议的新功能Face Match，它是在谷歌Nest Hub Max上推出的。Face Match使用智能显示屏的前置摄像头作为一项安全功能，以及参与视频通话的一种方式。当它识别出你的脸时，它还会显示你的照片、短信、日历等细节。

这种面部识别模式一开始听起来很简单。但是像谷歌这样的巨头收集、存储和处理面部数据的方式，已经成为注重隐私的消费者最关心的问题。很多人都想知道，一旦他们的个人信息进入云端，谁将会拥有这些信息。

以下展示了谷歌和其他科技公司是如何记录、保存、处理和使用Nest Hub Max等设备收集的面部识别数据的，同时还给出了一些建议，如果可以的话，用户可以做些什么来限制这种数据访问。

什么是Face Match？

Face Match是谷歌Nest Hub Max新推出的一项功能，它使用一个前置摄像头和一个始终在线的面部识别软件，帮助识别当前正在使用它的家庭成员。它的工作原理类似于Android的Face Unlock和苹果的Face ID，并使用与你在谷歌照片、苹果照片和Facebook中看到的相似软件来识别用户。

为什么科技巨头要扫描我的脸？

谷歌的Nest Hub Max支持多个用户配置文件，Face Match不需要手动登录，而是让你扫描自己的脸，创建一个“脸模型”。Nest Hub Max随后使用这个模型来显示关于你的日历约会、短信等个性化信息。它比用指纹或应用登录更快捷、更方便。

谷歌总是监视我吗？

当谷歌Nest Hub Max的面部匹配功能保持开启时，答案是肯定的。Nest Hub Max会不断监控和分析来自摄像头的输入数据，以检测人脸。

到目前为止，Nest Hub Max是第一款具有这种始终在线人脸检测功能的设备。其他设备需要某种触发，比如触摸屏幕或按下物理按钮，就像iPhone激活Face ID时一样。

然而，Nest Hub Max并不是唯一一款时刻关注周围环境的设备。Google Home，包括智能音箱、亚马逊Alexa设备，以及苹果HomePod等支持Siri的设备，还有一些iPhone和Apple Watch，都可以通过监听触发词来激活设备。

谷歌等科技巨头是否会将我的面部数据存储在云端？

某种程度上会的。尽管谷歌很快就表示，人脸数据是在Nest Hub Max本身进行存储和处理的，但它承认，它偶尔会把人脸数据拉到云端，以帮助改善“产品体验”。谷歌坚称，任何最终出现在云中的面部数据在处理完成后都会被删除。

其他科技公司也在不同程度地存储和共享你的面部数据。基本上，如果你因为任何原因让一个设备或服务记录你的脸，那么它很可能会以某种方式出现在云端。

如何判断图像数据是否正被上传？

每当谷歌Nest Hub Max向云端传输图像时，比如当你把它用作Nest摄像头或视频通话时，摄像头附近就会亮起绿灯。

不过，绿灯只表示上传实时订阅源的时间，而不一定是谷歌提取保存在设备上的数据（如面部轮廓）的时间。许多其他设备都有类似的视觉提示，表明相机正在使用中。目前尚不清楚摄像头的亮灯是否与谷歌上传人脸数据有关。

谷歌或苹果是否会使用我的面部数据来个性化我看到的广告？

谷歌坚称，它不会使用收集的面部匹配或Nest摄像头数据来定位广告。苹果并不是通过销售定向广告来获得收入的，这表明它并没有以这种方式使用人脸扫描数据。

我能关掉Face Match吗？

有三种方法可以防止谷歌Nest Hub Max存储面部数据或持续扫描面部。

• 开始时不要启用面部匹配功能。

• 如果已启用，则可以删除配置文件并在“设备设置”中禁用“面部匹配”。

• 设备背面的物理开关可以完全禁用相机硬件，这也将禁用面部匹配，但是设备仍会继续存储用户创建的任何面部配置文件。

为什么谷歌Nest Hub Max没有像其他设备那样的物理快门？

有些人可能更喜欢物理快门，这就清楚地表明相机并没有随时记录你的一举一动。谷歌表示，Nest Hub Max的物理开关也会禁用麦克风，在功能上等同于物理快门。

谷歌还有其他方法可以获取我的面部数据吗？

还有几种方法。Google Photos拥有面部识别技术已经有几年了。有了它，你可以让谷歌扫描你的照片库，以帮助识别和标记出现在你的照片中的人。如果你在Android上设置了Face Unlock，你就默认允许谷歌来创建你的面部数据图谱。这一点并不是说Android的Face Unlock对于移动支付来说不够安全。

还有谁在收集和处理我的面部数据？

Facebook早就具备了面部识别功能，当其他人上传你的照片时，它可以给你发出提醒。自2018年iPhone X问世以来，苹果还将面部数据用于iPhone的Face ID功能。这家设备制造商承认，它会与第三方开发者共享一些面部数据。

杂货店、药店和一些零售店现在正使用面部识别技术来收集顾客的人口统计数据，如年龄和性别，尽管许多人声称没有使用这项技术来识别或跟踪个人。城市、建筑物和机场的安全系统现在经常部署面部识别程序，许多警察机构也是如此。

我可以不被识别吗？

不幸的是，不太容易。有了Google Photos，你可以选择不在自己的照片上运行面部识别工具，但你无法控制其他可能上传过你照片的人会做什么。

Facebook最近刚刚增加了一个“选择加入”的设置，允许它的软件在朋友的照片帖子中给你添加标签，这意味着Facebook将不会在默认情况下提供此类建议。但这并不意味着Facebook不会扫描或处理你的图片，只是除非你选择允许，否则它不会与其他用户分享这些信息。

在某些情况下，比如使用苹果的Face ID，你可以简单地选择不使用该功能，这将有效地防止你的面部数据落入苹果或其注册开发者的手中。

然而，在大多数情况下，尤其是在公共场所（如城市街道、餐馆、酒店和零售店）收集数据时，你除了在出门时遮住脸之外，几乎什么也做不了。