iOS 13再曝新漏洞：即使iPhone锁屏也会被窃取用户信息

IT之家9月14日消息 早前苹果已正式发布旗下的新款iPhone 11系列设备以及iOS 13。而近日一位安全人员发现了一个存在于iOS 13中的漏洞，其允许黑客即使在iPhone处于锁屏状态下仍旧可以窃取用户信息。

近日一位名叫Jose Rodriguez的安全研究人员发布了一段YouTube视频并展示了他在现有的iOS 13系统中发现的漏洞：通过进行FaceTime呼叫，然后启用Siri VoiceOver功能，iPhone用户便可以访问电话所有者的联系人列表。这可以为黑客提供包括电话号码，电子邮件地址，街道地址等个人信息而无需解锁设备。VoiceOver允许Siri读取iPhone显示屏上显示的文本，并被视为盲人或视力受损者的辅助功能。

Jose Rodriguez表示，他在7月17日向Apple发送了一个显示漏洞的视频，但它却仍然出现在iOS 13 Gold Master（GM）版本中。值得注意的是Jose Rodriguez去年也在iOS 12.1上发现了一个类似的漏洞，黑客不仅可以访问手机用户的联系人，还可以访问他或她的照片。 不过Apple随后在稍后的更新中修补了此问题。 而最新发现的漏洞则让黑客可以察看目标iPhone中的用户联系人等信息。

就像他去年发现的漏洞一样，新的iOS 13漏洞要求黑客必须长时间持有目标的iPhone以完成整个信息获取过程。除此以外他还需要第二部手机才能与目标iPhone发起FaceTime通话，预计Apple将在iOS 13.1中修补此漏洞。