土豪专享：索尼发布Crystal LED巨幕系统，最高16K，790英寸

IT之家9月14日消息 如果有土豪打算为自己的家庭影院用上最好的电影屏幕，索尼完全可以胜任。在4月份的美国广播电视设备展（NAB 2019）上，索尼发布了790英寸Crystal LED巨幕显示系统。它可达到790英寸，17英尺高，63英尺宽的对角线尺寸且拥有16K的分辨率。

由于整体面积之大以至于这套系统需要将一系列micro-LED面板拼接到一起，单面板规格为16×18英寸，分辨率320×360。通过连接模块，客户可以创建不同的屏幕尺寸和分辨率。如果他们对Full HD感到满意，可以使用18个面板创建一个110英寸对角线，8 x 4英尺的屏幕； 而72块面板则可以创建4K 220英寸，16 x 9英尺的显示屏；如若想要达到8K分辨率则需要288块面板才能制作出440英寸，32 x 18英尺显示屏；对于那些想要超过8K分辨率的客户来说，也可以购买576块面板，组合成16K @ 790英寸（63×18英尺）的巨幕。

除了屏幕尺寸惊人外，索尼屏幕所采用的技术也十分高端。据悉，索尼Crystal LED巨幕显示系统所使用的晶体LED（MicroLED）比传统的OLED像素小100倍。不过它们的亮度更高：每块屏幕的亮度都能够达到1000尼特，并且具有超过一百万比一的对比度。与此同时该技术还拥有10位灰度，140%sRGB覆盖率，120帧/秒，180度视角和3D技术等诸多高级参数加持。

据报道，每个系统模块的价格大致与其他高端OLED电视相同，约10,000美元。而4K屏幕售价为720,000美元，16K版本售价为580万美元。因而这套系统可以说是土豪用户专享了。