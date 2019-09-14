一个肺脏、结肠、膀胱……没这些人体器官依然可以生存下去

著名哲学家黑格尔曾说过，存在即合理，这句话对于我们的身体同样适用。事实上，人类身体是由各种不同的器官组成的，其中大脑、心脏是我们人体最不可或缺的器官，但有些器官似乎没有它们我们照样可以活下去。下面我们就去了解下，人体中到底有哪些器官或组织缺失并不影响生存。

一个肺脏

我们至少需要一个肺来呼吸，而另一个可以切除用来帮助治疗肺癌、肺结核或其他肺部疾病。尽管这会让人呼吸更加困难，但应该能保证继续生存。《呼吸护理》杂志上刊发的研究称，摘除一个肺脏的病人每秒呼出的空气量减少35%左右。梅奥诊所移植外科医生朱莉·海姆巴赫(Julie Heimbach)说:“肺是胸腔里的固定腔，所以它不会变得更大。”

结肠

结肠可能会被切除，以治疗结直肠癌或肠道疾病。海姆巴赫说，外科医生可以把小肠形成的袋子和肛门连接起来，这样你就可以像往常一样排便；也可以把小肠里的废物转移到腹部的开口处直接排入体外。弊端是患者可能要上更多次数厕所，通常需要改变饮食以避免腹泻。

生殖器官

一项研究发现，子宫切除术对女性的性生活没有任何负面影响。不过，卵巢切除后的激素变化可能会导致性欲丧失。

克利夫兰诊所的医学博士埃里克·克莱因(Eric A. Klein)说，对于男性来说，因治疗前列腺癌而摘除一个睾丸可能不会对他们的性生活产生太大影响。他说:“单个睾丸就足以产生睾丸激素，这是性欲所必需的。”如果两者都被移除，人的性欲会显著下降，同时也无法产生精子。克莱因博士称，在前列腺切除后，男性往往会出现暂时性勃起功能障碍和尿失禁。

膀胱

克利夫兰诊所泌尿科医生乔治-帕斯卡尔·哈伯（Georges-Pascal Haber）表示，膀胱癌患者或者其他膀胱功能障碍患者需要摘除这个器官，医生们用一段肠子来转移过去储存在膀胱里的尿液。但“新膀胱”无法像原始器官那样可感知何时充满，患者可能需要每三四个小时设置一次警报，提醒他们清空膀胱，除此之外生活基本上能够恢复正常。

胆囊

肝脏产生胆汁来分解脂肪，但实际上人体现在并不依赖储存的胆汁来分解食物。海姆巴赫博士说，大多数人的饮食都很稳定，即使胆囊切除后，他们也不会注意到有什么不同。她解释称：“人们不再需要额外的胆汁，因为身体已经习惯了你的饮食，知道如何消化它们。胆汁过去可能更为重要，当时我们的饮食并不稳定。胆结石是摘除该器官最常见的原因。”

胃

在某些减肥手术以及没有扩散到身体其他部位的恶性胃癌中，病人可能被切除部分或全部的胃。正常情况下，胃能吸收维生素，并通过混合食物和酸来分解它们进行消化。一旦胃被切除，外科医生将直接把食道和小肠连接起来。

克利夫兰诊所胃肠病学家阿卜杜拉·沙特纳维(Abdullah Shatnawei)表示，手术后患者仍然可以吃固体食物，但他们只能吃少量，同时可能需要避免吃某些食物，以避免食物快速进入小肠时出现“倾倒综合症”。他说:“当食物被倒入小肠时，有时候会出现头晕眼花、出汗以及腹胀、饱腹感等症状。”手术患者可能还需要突然去趟洗手间。

脾脏

脾脏的主要功能是过滤血液，但如果脾脏受损或患病，比如血液疾病、特发性血小板减少性紫癜，脾脏可能会被切除。因为它在免疫系统中扮演着重要的角色，一旦移除它，病人更容易生病。海姆巴赫博士说:“我们必须给那些正在接受脾脏切除手术的病人注射某种疫苗，因为他们更有可能感染某些疾病。”

一个肾脏

尽管肾脏是人体最重要的器官之一，但人们还是能够进行捐献，这是因为一个肾脏已经足以满足身体的需要，只是两个肾脏能够更高效效地处理废物。海姆巴赫博士说，虽然捐献者的肾功能可能会下降，但仍有足够的能力来维持生命。

阑尾

阑尾的功能目前还不是很清楚，有些专家认为这是个无用的器官，曾为我们的祖先服务。但最近的研究表明，阑尾可能保护“有益”细菌的安全。然而，对部分人来说，它的存在弊大于利。海姆巴赫博士说：“阑尾确实会被阻塞和感染，有时必须被摘除。”即使阑尾切除的确会对免疫系统造成影响，但不存在任何与其相关的长期健康伤害。