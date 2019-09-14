科学研究：快饿死的树袋熊可通过服用同类的粪便胶囊来生存

近年来，随着树袋熊(考拉)栖息环境的不断丧失，科学家发现了一个新招——粪便移植，这样可以帮助它们免遭灭绝之灾。

吃了其他树袋熊的便便，就不会饿死了

粪便移植的目的是增加树袋熊体内微生物群，让它们适应更广泛的食物，而不是仅仅局限于特定的桉树叶。目前，来自澳大利亚昆士兰大学的研究人员分析并改变了树袋熊肠道细菌种群，2013年，由于树袋熊数量锐减，主要原因是饿死，澳大利亚自然资源保护主义者非常关注该事件。

昆士兰大学米凯拉·布莱顿(Michaela Blyton)博士开始研究拯救树袋熊的方法，他说：“2013年树袋熊达到非常高的生存密度，从而导致它们最喜欢的食物垂枝桉树叶变得稀缺，使得70%死亡树袋熊的死因是饿死，它们的死亡过程会非常痛苦。”

布莱顿发现一个问题，树袋熊宁愿饿死，也不适应食用斜叶桉树叶，尽管树袋熊非常饥饿，但它们一般不会食用“陌生”的桉树叶，事实上部分树袋熊专门食用斜叶桉树叶。

西悉尼大学本·摩尔(Ben Moore)博士称，我们想知道树袋熊肠道内微生物群是否限制了它们的食物种类，以及我们是否可以让它们通过粪便移植来扩大它们的饮食范围。

研究小组捕获了仅吃垂枝桉树叶的野生树袋熊，并将它们暂时圈养在奥特维角野生保护中心，将吃斜叶桉树叶的野生树袋熊粪便样本制作成耐酸性胶囊，里面填充了粪便中重要的微生物。

之后他们对其他树袋熊进行粪便移植——服用这种特制粪便胶囊，观察服用之后饮食习惯是否发生变化，经过为期18天的观察分析，同时与普通树袋熊进行对比。

粪便胶囊好处多多，可扩大食物范围

研究人员发现粪便移植改变了树袋熊体内微生物群，之前仅吃垂枝桉树叶的树袋熊开始吃斜叶桉树叶，从而扩大了它们的食物范围。

布莱顿博士说：“这可能影响树袋熊生态学的各方各面，其中包括：食物营养、栖息地的选择和资源利用，当树袋熊的食物被过度食用或者它们转移至一个新的地方，可能很难适应变化后的环境，尤其是对变化后的食物十分挑剔。这项最新研究证实使用粪便移植，可对树袋熊肠道中引入新微生物群。”

在将树袋熊转移至更安全或者食物更丰富的环境之前，粪便胶囊可以调整树袋熊肠道微生物群，作为抗生素治疗之后的益生群。

两千年前中医中的粪便移植就是“黄龙汤”

粪便移植可以重新平衡胃部微生物种群，早在两千多年前，中药就有使用健康者新鲜粪便或者发酵粪水中的物质治病，粪便入药就是粪便移植的一种方式，1000多年前有一剂中药“黄龙汤”，1958年，美国医生曾使用粪水挽救感染疾病垂死患者。

粪便移植“包治百病”

粪便移植最常用于治疗复发型梭状芽孢杆菌感染，治愈率达到90%，复发型梭状芽孢杆菌是通过粪便中的细菌孢子进行传播扩散。

它还可用于治疗胃肠道疾病，例如：结肠炎、肠易激综合症、便秘，但治愈率较低。近期，科学家开始研究探讨治疗肠道“好菌”和“坏菌”平衡性与治疗某些疾病的效果，例如：自闭症。

从医学角度来看，粪便移植可以像益生菌一样补充人体微生物种群平衡，粪便样本中通常包含1000多种微生物。

怎样进行粪便移植？

这或许是人们最好奇的问题，古代是将一碗新鲜的粪便汤喝下腹中，近代有通过管子进行操作，管子插入鼻孔、喉咙或者胃，也可以直接通过管子传输到结肠。

当然，以上粪便移植过程可能让人们无法接受，现在研究人员将粪便样本冻干处理，制作成药片口服。

粪便移植安全吗？

有报道称，患者在接受粪便移植后体重会意外增加，甚至出现呕吐和腹痛，同时，专家对粪便移植的长期安全性和有效性仍相对未知，他们呼吁进行更多的研究确定风险因素。