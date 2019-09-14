消息称WeWork选定纳斯达克上市，估值降至100亿美元

猎云网获悉，众创空间鼻祖WeWork的母公司The We Company选中纳斯达克作为其上市地点，并计划对公司治理结构进行全面改革，以应对投资质疑。

消息人士称，该公司将于下周开始IPO路演，并在9月23日开始的一周上市。

该公司将在下周前为设定IPO初步的价格区间，目标估值或降至200亿美元以下，远低于今年较早时一轮融资中获得的470亿美元的估值。这意味着人们对该公司治理和扭转巨额亏损能力的怀疑。

9月初市场传出消息，WeWork最大股东日本软银集团已要求该公司暂停上市，主要原因是投资机构购买股票的兴趣很淡。此前有媒体报道，470亿美元估值来自软银旗下愿景基金，其投资为100亿美元以便获得29%的股份。

此前，美国两大网约车巨头Lyft(LYFT.US)、Uber(UBER.US)在美国股市上市，股价和市值遭遇暴跌，两次上市均被认为是失败。归因于两家公司亏损严重，又拿不出明确的盈利时间表。

据外媒最新消息，一位知情人士周四表示，为了保住上市，WeWork公司高管、投资者和投资银行顾问正在讨论限制创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)的投票权，并将他的联合创始人妻子从接班有关的角色中移除。

据悉，有关改进公司内部治理的声明最早可能在美国时间周五公布，计划仍有可能改变，尚未做出最终决定。