为什么中秋节要吃月饼？吃无糖月饼不发胖是真的吗？

撰文：钟凯 科信食品与营养信息交流中心副主任、中华预防医学会健康传播分会常委

一年一度的中秋佳节到了，阖家欢聚的时刻，少不了品尝几块月饼，为团圆佳节增添一份甜蜜的味道。可以说，月饼是中秋最好的CP。

但是别光顾着吃，你知道中秋节是怎么来的？为什么中秋节一定要吃月饼呢？

在古代，日月星辰对于古人来说都是神灵，因此养成了春天祭日，秋天祭月的传统。而到了唐朝初年，国泰民安，百姓安居乐业，物质生活得到了满足，便涌现出一大群文人，文人墨客扎堆，自然追求起精神生活来。那时候又没有手机和电脑，宅在家里无法彰显B格，于是乎，赏月这一B格极高的行为便成了当年最火的网红娱乐。随着参与人数越来越多，逐渐发展成了节日，即后来的“中秋节”。

节日里少不了美食，在月光下，来上几杯小酒，吃上几块月饼，要风雅有风雅，要浪漫有浪漫。中秋节吃月饼的习俗也流传至今，组成中国人传统文化中最重要的CP之一。

到了现代社会，人们越发重视健康，中秋和月饼这对没头没脑发糖的CP，突然就成了健康公敌。

“每逢佳节胖三斤”的苦恼，你是不是也遇到过？

研究表明，饮食风险因素导致的疾病负担已成为影响人群健康的主要危险因素，尤其是高盐高油高糖的摄入。《健康中国行动（2019—2030）》中就明确要求践行“三减（减盐减油减糖）”行动，建议中国人均每日食盐摄入量不高于5克，人均每日食用油摄入量不高于25~30克，人均每日添加糖摄入量不高于25克。

但是呢，一个蛋黄莲蓉月饼中就有超过10克油脂和50克的糖，简直是一个能量小炸弹，光是吃一个月饼，就几乎达到一个成年人每日摄入糖建议量的两倍了！

真是甜的发齁！

那么，为了身体健康，是不是我们只能狠心拆散月饼和中秋这对甜蜜CP呢？

减糖不减甜，无糖月饼的出现，帮助你享受一个甜蜜中秋。

《健康中国行动（2019—2030）》提出：提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品。

买月饼也是一样，尽量选择用甜味剂代替糖的月饼，以及无糖或者低糖的食品和饮料。这样既可以品尝甜蜜的味道，又不用太担心摄入的糖太多。

到底什么是甜味剂？甜味剂对身体安全吗？

甜味剂是食品添加剂中的一个类别。因甜度高、能量低或不含能量、工艺性能稳定、安全性高等特点，甜味剂在过去100多年间在许多国家和地区越来越广泛地被应用于面包、糕点、饼干、饮料、调味品等众多日常食品中。

我国是甜味剂生产和出口大国，主要品种包括糖醇类，例如木糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇等；高倍甜味剂，例如甜蜜素、糖精（钠）、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖；以及天然甜味剂，例如甜菊糖苷、罗汉果甜苷等，为我国消费者提供了多样的选择。

有人或许会问了，用甜味剂代替糖，虽然糖是少吃了，但甜味剂吃多了会不会对身体有什么影响呢？

大可不必担心！

我国《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）对允许使用的甜味剂品种以及使用范围和最大使用量都有具体规定，这些规定都是基于严格的科学风险评估结果。

今年食安周，由中华预防医学会健康传播分会和科信食品与营养信息交流中心等四机构联合发布的《关于食品甜味剂相关知识解读》明确表示：按照相关法规标准使用甜味剂，不会对人体健康造成损害。

其实，包括甜味剂在内，食品添加剂批准用于食品之前，基本上都要来一个“全面体检”，包括但不仅限于：急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性、生殖毒性、胚胎毒性、发育毒性、致癌性、致畸性、致突变、遗传毒性、药代动力学、蓄积毒性等。其实你也不需要知道这些实验到底是干啥的，只是告诉大家，这已经把实验动物折腾的欲仙欲死了。

比如为了研究纽甜是否有致癌性，给动物吃的量大得惊人，如果换算成糖的甜度，相当于人每天吃4000多斤糖，即使这样的剂量也没有发现致癌作用。

随着科学研究的不断深入，新证据的出现往往会动摇以往的认知，但要对现有评价结论作出颠覆性的改变越来越难。在当前科学所及的范围内，还看不出这些人工合成甜味剂对健康有啥威胁。从安全性的角度讲，它们也并不比天然甜味剂差。

中秋月饼怎么吃才健康？

总有人会问我：月饼怎么吃才健康？

每当听到这句话，我的内心便会升起这个潜台词：月饼一年只吃一次，还非要分析它健不健康，累不累啊？

对于我来说，吃月饼其实就一条：挑好吃的，挑喜欢吃的，例如我最喜欢重油高糖的双黄莲蓉月饼。一口下去，又甜又腻的满足感、幸福感爆棚。（日常骗自己）

其实，饮食健康的关键是看总量，重点在日常！因此，对于绝大多数人而言，大可放心的吃月饼，只需要过节期间随便少吃几口饭菜就平衡了嘛。

另外，就是上面提到的，建议您优先选择用甜味剂代替蔗糖的月饼。比如，有些无糖的月饼，它是用糖醇类甜味剂代替白糖，常见如木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇等。糖醇尽管可以提供一些能量，但因为和糖的代谢完全不同，因此不会升糖。同样甜味的月饼，用甜味剂代替的无糖月饼，能量要低的多。

在购买月饼时，可以先查看包装盒上的配料表，看里面的糖是白砂糖、还是木糖醇等甜味剂。

不过，“无糖”月饼虽然不含糖，但是不等于没有淀粉和油脂，只要有淀粉就会升高血糖。所以，尤其是糖尿病患者，不要因为是“无糖月饼”而毫无节制、大吃特吃，还是要控制量。

正所谓：

中秋月饼CP好，吃糖太多添烦恼；

智慧减糖不减甜，乐享健康中秋节！