男子制贩“吃鸡”子弹追踪外挂，牟利达百万获刑3年10个月

IT之家9月14日消息 随着以《绝地求生》为代表的一大波“吃鸡类”游戏的崛起，各种外挂的贩卖活动也开始在网上逐渐蔓延开来。近日南京一法院便对这类案件的涉案嫌疑人依法进行了宣判。

近日据国内媒体报道，南京市浦口区人民法院提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪判处犯罪嫌疑人陈某有期徒刑3年10个月。

据报道，陈某今年30岁，案发前处于无业状态。在2018年1月至4月间陈某在网上购买了相应的源代码用以编写《绝地求生》游戏外挂，随后他将这款被称为“聆风外挂”的软件出售给周某，违法所得共计人民币996100元。“聆风外挂”具有自动瞄准、透视，子弹追踪、无后坐力、千米瞬击等功能，经有关部门分析后得知，这款“聆风外挂”程序必须使用账号密码登录并启动绝地求生游戏才能正常使用，其可以避开现有的游戏安全保护程序且在未经授权的情况下获取游戏系统中的数据。

检方认为，陈某提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，情节特别严重，其行为触犯了刑法，应当以提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪追究其刑事责任。而对于陈某辩护人的辩护意见，法院则认为陈某因其违法行为获利近百万，已达到情节特别严重的数额要求，不符合缓刑适用条件。

最终陈某因种种罪行获刑3年10个月，并被处以罚金人民币7万元。