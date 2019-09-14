甲骨文CEO Mark Hurd因病离职，公司股价应声下跌

甲骨文表示，在离开惠普加盟甲骨文9年后，该软件供应商的两名首席执行官之一Mark Hurd将因健康原因休假离开。消息公布后，甲骨文股票在盘后交易中出现下跌。

甲骨文创始人兼首席技术官Larry Ellison将与另一位首席执行官Safra Catz一起承担Hurd的工作。该公司没有具体说明Hurd的健康问题，也没有说明他将离开多久，发言人也没有立即回应置评请求。

根据一份公开声明，现年62岁的Hurd在周三发给甲骨文员工的一封信中写道：“尽管我们共同努力完成了第一季度的业绩，但我已经决定，我需要把时间花在自己的健康问题上。”他说，董事会已经批准了他的休假请求。

甲骨文在宣布Hurd离职的同时公布了季度财务业绩。

Catz周三在电话会议上对分析师说：“我们原本计划明天举行这次电话会议。然而，由于Mark将因健康原因休假，我们觉得立刻分享所有的新闻是有意义的。”

Hurd在惠普担任首席执行官五年之后，于2010年加入甲骨文担任总裁。在此之前，他在NCR公司工作了25年，最终成为该公司的CEO。Hurd曾因涉嫌性骚扰一名独立顾问而辞职离开。

惠普宣布Hurd辞职后，Ellison在给《纽约时报》的一封信中写道：“惠普董事会做出了自多年前苹果公司董事会的白痴解雇史蒂夫·乔布斯以来最糟糕的人事决定。这个愚蠢的决定差点毁了苹果，如果史蒂夫不回来救他们的话，苹果早就完蛋了。”

2014年，Hurd与Catz一起被任命为甲骨文的首席执行官。在这个职位上，他负责监督销售、市场营销、咨询、以及专注于行业的业务部门。

Ellison在声明中说：“Hurd和Safra Catz都是甲骨文的宝藏CEO，他们拥有一个能力非常强大的高管团队，其中的许多人都是甲骨文的元老级人物。”他祝Hurd早日康复。

OpenWord定于下周在旧金山召开年度用户大会。Hurd在新闻稿中表示，他有信心“整个执行管理团队将出色地执行，我们在即将到来的OpenWorld上将会展示的激动人心的计划。”

甲骨文在另一份声明中称，第一财季营收92.2亿美元，扣除某些项目，每股盈利81美分，与上年同期大致持平。截至8月31日的一季度盈利达到预期，而销售收入仅略低于Refinitiv调查分析师预期的9.29亿美元。目前，甲骨文近四分之三的收入来自云服务和许可证支持。

关于业绩指引，Catz在电话会议上表示，甲骨文预计第二季度每股收益为87美分至89美分。Refinitiv调查的分析师此前预计，不包括某些项目，该公司每股收益为91美分。

甲骨文股价收盘后下跌约5%。该股今年上涨了约25%。

Catz在新闻稿中说：“在我们刚刚完成的第一季度结束时，Mark一直非常投入这项业务，但现在Mark需要关注他自己的健康状况。”

Hurd离开之前，甲骨文的一位高管Thomas Kurian在2018年离职，成为Alphabet的谷歌云业务负责人。另一位高管Amit Zavery今年早些时候也跟随Kurian来到谷歌。

甲骨文周三在一份监管文件中称，Hurd将在休假期间继续享受甲骨文的福利。甲骨文最新的委托书显示，在2018财年，Hurd获得了1.083亿美元的总薪酬，主要来自1.03亿美元的期权奖励。在此前的两个财政年度中，他每一个财政年度的收入约为4100万美元。