AR眼镜有多颓？ 大佬Daqri都要倒闭了

One More Thing没有如约出现在苹果秋季发布会，扑朔迷离的苹果AR眼镜团队看来确实没能存活下来，而随着发布会上AR相关内容的明显减少，吃瓜观众自然也开始纠结起这项技术短时间内的前景问题。不过隔壁的Daqri最近也跳出来表示，即使在单纯面对工业领域的AR硬件产品也不容乐观，因为他们自己都快要倒闭了。

成立于2010年的Daqri算是AR头显领域的顶级玩家，他们早在2014年就推出了一款可以用于AR显示的头盔产品，并在后来也更新出了设计更激进的眼镜版本。同时他们还把一部分AR相关技术转移到了车载HUD、3D打印以及医学成像等领域，也算是取得了相当不错的成果。

但巅峰过后，Daqri从去年开始就频频有裁员传闻，而最近一部分员工表示Daqri依旧在进行大量裁员，并且已经关闭了洛杉矶总部，而内部邮件表示Daqri会在今年9月份内关闭智能眼镜云平台，几乎可以判断为将会停止一切在线服务。

无论是VR还是AR，这两大曾经火爆一时的概念在最近两年都遭遇了不同程度的冷遇，特别是在单纯的支持工业和商用领域方面Daqri还要对抗像微软HoloLens以及Google Glass这样的对手，而在烧了这么几年钞票后，Daqri大概真的烧不下去了吧。