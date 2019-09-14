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“网警”查女网民个人信息求做女友？警方通报来了

2019-9-14 13:45:31来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月14日消息 9月12日，有网友反映称，其个人信息疑遭“网警”查询，对方要求其做女友，遭拒后对她进行人身攻击。今日中午，郑州市公安局官方微博通报了调查结果。

郑州市公安局表示，日前发现网民“ooooviki”发布“'网警'违规查询其个人信息”的消息后，郑州市公安局立即成立专案组展开调查。并于9月13日凌晨，将自称“网警”的杨某（某网站朋友忠诚度测试员）抓获。

据悉，9月11日，付某在某网站下单购买忠诚度测试服务，杨某接到派单后，与付某取得联系。付某将其女友宋某（微博网名ooooviki）的手机号码告诉杨某，要求测试宋某的恋爱忠诚度。杨某通过搜索付某提供的手机号码添加宋某为微信好友，并对宋某进行测试。

在此期间，宋某对杨某获取自己的手机号码产生疑问，杨某谎称自己可以通过公司监控其个人信息，并将与付某共同虚构能查询个人信息的微信聊天截图，及付某制作的宋某个人真实信息图片发给宋某，自称是网警。宋某感到个人信息被外泄，遂发微博求关注。

9月12日23时许，付某看到网上事态扩大后，向宋某坦白了找人测试其忠诚度的情况，并劝说宋某删除微博信息。宋某拒绝了付某的要求，并继续在互联网上扩散、传播相关信息。

目前，公安机关以寻衅滋事依法对杨某、付某、宋某进行处罚。

以下为警情通报全文：

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关键词：网警

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