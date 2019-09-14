高盛大幅下调苹果预期，称其股价将下跌26%

北京时间9月13日夜间，高盛大幅下调了对苹果公司的预期，预计该公司股价将下跌26%，原因是这家iPhone制造商在Apple TV+试用期间采取的会计方法将对其毛利率、平均销售价格以及每股收益产生重大负面影响。

“我们相信，苹果计划将其为期一年的TV+试用作为硬件和服务捆绑销售组合的一种折扣，价值60美元，”高盛分析师罗德•霍尔（Rod Hall）说道。

“实际上，苹果的会计方法是将收入从硬件转移到了服务，尽管消费者并不认为自己在为TV+付费。虽然这对苹果的服务营收线来说似乎很方便，但是这明显对于硬件平均销售价格和利润率来说都同样不方便，尤其是即将到来的销售旺季，如截至12月的2020财年一季度，”霍尔补充道。

高盛将苹果公司12个月的目标价从187美元下调至165美元，对其股票评级为中性。根据TipRanks.com的数据显示，霍尔的新价格目标是华尔街主要投行中最低的，也是所有关注苹果的分析师中第五低的。

高盛并没有指责苹果的会计处理不当，但他认为，TV+免费试用将影响硬件利润率，投资者的反应将是负面的。

霍尔解释说，苹果此前对所谓的“嵌入式服务”，如苹果地图和Siri语音助理，采取了“非常类似的方法”来核算。该分析师预计，免费试用TV+收入将为苹果的毛利率贡献25%，然而由于产品营收下降，这将对2020财年第一季度的“每股收益产生重大负面计算影响，达到16%”。

霍尔是这样进行解释的，如你花1000美元买了一部新的iPhone 11 Pro（霍尔将999美元的价格四舍五入，让例子更简单）。苹果公司将这一购买视为捆绑销售，因为你将获得一部iPhone 11 Pro和一年TV+服务，合计价值1060美元。如果按照苹果公司会计方法，霍尔指出，TV+试用的60美元折扣将“不仅仅是分配给TV+营收”，而且按照比例分配给服务和硬件两者。

霍尔认为，总的折扣率为5.7%，即60美元除以1060美元。应用于捆绑销售，iPhone打折至943.40美元（相当于1000美元的94.3%），TV+一年的折扣价为56.60美元（相当于60美元的94.3%）。因此，霍尔发现，虽然iPhone的平均价格较低，但苹果的利润也较低，因为商品成本不受公司折扣的影响。

霍尔表示：“我们预计，由于这种会计处理方法，这可能会对2020财年一季度产生大约7%左右的负面影响。”