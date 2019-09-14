微软CEO萨提亚·纳德拉父亲在印度去世

IT之家9月14日消息 据外媒报道，BN Yugandhar，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的父亲，这位80岁的老人在9月13日经历短暂的疾病之后，在他的家乡海得拉巴去世。

而萨提亚·纳德拉的母亲，BN Yugandhar的妻子，梵语讲师Prabhavathi在三年前就去世了。

BN Yugandhar是一名官员，曾在印度政府任职，在印度前总理Manmohan Singh（曼莫汉·辛格）期间担任计划委员会成员，此外还在前总理纳拉辛哈拉奥的领导下工作。他还曾担任 Lal Bahadur Shastry Nation Academy of Administration 的主任。

BN Yugandhar以其诚实和朴实的品质而闻名，实施了许多旨在造福社会贫困和边缘化群体的计划。当萨提亚·纳德拉在2014年被提升为微软CEO职位时，BN Yugandar及其家人试图避免媒体关注，称他们希望获得隐私。

印度副总统M Venkaiah Naidu在一条推文中公开表达了对Yugandhar逝世的哀悼，称他是正直和忠诚的官员。

特伦甘纳邦首席部长K Chandrashekhar Rao等人也向萨提亚·纳德拉父亲的去世表达了哀悼之情。