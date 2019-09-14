红米RedmiBook 14增强版体验：依旧3999元起售，升级为Intel第十代酷睿处理器

今年五月份，红米正式带来了品牌独立之后的首款笔记本产品RedmiBook 14。产品策略上，红米RedmiBook 14与其手机产品保持一致，同样主打性价比，它的起售价只有3999元，在核心硬件配置基本相同的条件下，有着很高的竞争力。

短短几个月之后，在红米Note8新品发布会上，除了主角手机，他们又带来了全新的红米RedmiBook 14增强版。相比之前的红米RedmiBook 14，它不仅升级了核心硬件配置，也带来了新配色，下面一起来了解下。

带来「若雪粉」新配色，依旧没有保留摄像头

作为RedmiBook 14的升级款，RedmiBook 14增强版的整体外观设计并没有做太多改变，其A面左侧中央部分依旧为一行比较明显的Redmi·Designed BY XIAOMI字样，第一眼看上去你很难对二者进行区分。

有所不同的是，新品在配色方面提供了更多选择。对RedmiBook 14有所了解的朋友应该知道，之前它只有银色版本可选，这次除了我们手里拿到的月光银版本，它还提供深空灰以及若雪粉两种新配色。

相对来讲，月光银和深空灰版本可能更适合于男性用户或者商务人士。而若雪粉配色对于女孩子而言要更友好一些，不会显得那么正式。

材质选择上，RedmiBook 14增强版同样为全金属机身，A面经过磨砂工艺处理，手感非常细腻，不易沾指纹，后期清洁打理起来比较方便。另外，虽然这次它的硬件配置有所升级，但重量并没有增加，依旧控制在了1.5kg。

RedmiBook 14增强版的B面也和上代保持一致。其采用了窄边框设计，左右两个边框宽度为5.75mm，屏占比为81.2%。屏幕参数规格上，它的屏幕尺寸为14英寸，1920×1080分辨率，178°视角，250nits亮度。

出于对成本的考量，RedmiBook 14取消了前置摄像头，到了RedmiBook 14增强版这里，也并不例外。如果你平时基本不需要通过笔记本来进行视频通话，那么取消摄像头实际上不会对你的日常使用带来影响。

但假如你是一个经常依靠笔记本来进行视频通话，那么RedmiBook 14增强版使用起来显然多多少少会有所不便。考虑入手这款产品前，建议大家明确下自己平时的使用习惯。

丰富的接口配备以及快捷的解锁方式

RedmiBook 14增强版的C面延续了机身整体比较简洁的风格，除了占据大部分区域的键盘区和触控板，没有做其它修饰。

值得一提的是，这次新品依旧没有加入对指纹解锁的支持，不过它支持小米智能解锁2.0，将小米手环3升级至最新固件同时绑定笔记本之后，可以利用手环来完成快速解锁，从另外一个角度弥补了没有指纹解锁的遗憾。

有关操控部分，它的键程为1.3mm，反馈力调教上，个人感觉相对较软。在敲击键盘的时候我们也发现，按键完全按压之后，其按键表面会略微低于C面金属架，整体表现属于轻薄本的主流水准。

键盘区还有两点需要注意的是，RedmiBook 14增强版同样不支持键盘背光。另外，它的电源键位置放在了键盘区右上角，而大家比较熟悉的Delete键则位于其左侧，刚上手的时候难免会出现误触电源键的问题。

对于大多数轻薄本而言，为了进一步考虑到便携性，其往往以牺牲外接扩展能力为代价。当然，外出携带时要更轻松一些，但实际使用过程中多多少少会有些不便。

延续了上代产品不错的外接扩展能力，RedmiBook 14增强版的机身左侧提供了2个USB3.0接口以及1个全尺寸HDMI接口，右侧提供1个USB2.0接口和1个耳机/麦克风二合一接口。

稍稍有些遗憾的是，它没有配备Type-C接口。可能目前而言，大多数设备依旧支持传统USB接口。不过长远来看，支持Type-C接口还是有必要的，希望下一代产品能够在这一点上有所改良。

升级为第十代酷睿处理器，标配MX250独显

相对上代产品，RedmiBook 14增强版主要升级的地方是处理器。这次其采用了英特尔第十代酷睿处理器，提供酷睿i5-10210U+8GB+256GB SSD、i5-10210U+8GB+512GB SSD以及i7-10510U+8GB+512GB SSD三种配置选项。

八月初的时候，英特尔正式对外公布了第十代酷睿处理器的相关信息，代号为「Ice Lake」，采用10nm工艺制程。首批亮相的11款第十代酷睿处理器分为U和Y两个系列，通俗来讲就是低功耗和超低功耗系列。

其中U系列一共有6个不同型号，包括i7-1068G7、i7-1065G7、i5-1035G7、i5-1035G4、i5-1035G1以及i3-1005G1；Y系列一共有5个型号，包括i7-1060G7、i5-1030G7、i5-1030G4、i3-1000G4以及i3-1000G1。

不过根据当时官方的说法，搭载以上这些型号处理器的PC产品要等到圣诞季（12月份）才会推出，会比较晚。于是，随后不久英特尔又公布了第二批采用14nm++工艺制程，代号为Comet Lake的第十代酷睿处理器，命名规则上也依旧沿用了U和Y的后缀。

而RedmiBook 14增强版所用到的第十代酷睿处理器，其实是隶属于Comet Lake的产品，也支持Wi-Fi 6以及雷电3等技术。具体到我们拿到的i5-10210U版本，其TDP功耗15W，主频1.6GHz，最大睿频4.20 GHz，性能表现较之此前的i5-8265U略有提升。

另外，这次RedmiBook 14增强版不再提供核显版，全系标配了NVIDIA MX250独显。在此前笔记本的评测文章里我们也多次提到过这款显卡，它的图形处理能力较之MX150有小幅增强，应付日常的办公娱乐场景没啥问题。

散热处理上，RedmiBook 14增强版和RedmiBook 14一样，散热窗同样位于转轴后方，同时机身底部做了大面积的进风口。以运行一小时Photoshop的使用场景作为参照，可以感觉到C面温度有所上升，不过并不明显，整体表现还是比较令人满意的。

3999元起售，一款性价比很高的轻薄本

在保留 RedmiBook 14优点的基础上，RedmiBook 14增强版主要提升的地方在于采用了全新的英特尔第十代酷睿处理器，同时配色方面也有了更多的选择。

另外，虽然核心硬件配置上做了升级，但它的起售价依旧维持在了3999元，对于很多预算相对不足，同时又想要买到一款综合性能表现还不错的用户而言，还是比较有吸引力的。

购买建议上，如果对于性能要求并不严苛，我们倾向于入手 4499元的 i5+8GB+512GB SSD版本，能够满足日常使用需要的同时，价格也比较合适。

当然，你也可以根据预算和实际使用需求，来选择更适合自己的版本。目前这款产品已经在小米官方正式开售，感兴趣的朋友可以去了解下。