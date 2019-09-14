中国电信胡志强：5G就是云，运营商的优势将日益凸显

昨日，中国电信股份有限公司云计算分公司总经理胡志强在天翼云5G云网中国行北京站上表示：“5G，是演进更是变革，不仅在通信传输效率上得到极大的提升，更大的变革在于核心网将由控制云、接入云、转发云组合而成，是历史上第一张全面云化的网络，5G就是云。”

进入5G时代，各类新型应用将产生海量数据，对这些数据进行集中计算和存储的需求也在剧增，为了解决集中计算和边缘计算的协同，更好满足应用场景需求，云网边的协同统一势在必行。

另一方面，5G的新型应用如VR、AR、物联网等会产生海量数据，导致对于这些数据的集中计算和存储能力的需求剧增，同时由于时延的要求，计算的边缘化、内容的分布化、应用的本地化趋势也不可避免。

面对5G时代的机遇与挑战，同时也为了解决集中计算和边缘计算的协同，更好满足应用场景需求，胡志强认为，实现云和网的协同统一，实现平台化、生态化以及数据的智能化势在必行。在这样的行业背景下，他认为运营商的优势将日益凸显。在5G时代，网络、算力、智能无处不在，网络连接一切、软件定义一切、AI使能一切。

胡志强还称，5G的特征决定了5G天生于云。对中国电信来说，5G的优势，在于拥有天翼云，而天翼云的独特优势，在于有5G。