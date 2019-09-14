内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

用户流失烧钱严重，10美元包月看电影的MoviePass宣布关闭

2019-9-14 18:05:47来源：猎云网作者：小猪配齐责编：骑士评论：

MoviePass宣布9月14日关闭打折订票服务。随着这一消息的发出，周五下午该公司母公司Helios and Matheson Analytics股价应声下跌10%。

MoviePass通知用户，它计划关闭这项服务，因为它对MoviePass进行资本重组的努力迄今尚未成功。公司成立了一个由独立董事组成的战略审查委员会，为公司寻找战略和财务上的替代方案。

该公司正在考虑的选择包括出售整个公司、出售公司的资产（包括MoviePass、Moviefone和MoviePass Films），以及重组公司的可能性。Helios and Matheson Analytics指出，交易都将包括承担或结算其任何债务。

在服务关闭之前，MoviePass已经苦苦挣扎了一年多。去年3月，MoviePass推出了改版的“无限计划”，让用户以每月9.95美元的价格每天观看一部电影，这是该公司在最后时刻试图重振订阅服务的举措之一。

然而，截至2019年4月，该服务的用户基数从300多万骤降至22.5万左右。

此外，据外媒报道，MoviePass上个月至少解雇了7名员工，员工总数降至12人左右。此前，该公司被迫对该应用程序增加限制，以减缓其烧钱速度，包括限制用户每月只能看四部电影，而不是每天能看一部电影。Helios and Matheson还获得了大量贷款，以弥补其不断增加的亏损。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：电影

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有