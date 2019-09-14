易车网收到腾讯等私有化要约，每股ADS 16美元

9月14日晚间消息，易车网（NYSE：BITA）宣布于9月12日收到腾讯控股及黑马资本组成的买方团关于拟议交易的非约束性建议函，拟以每股易车股份16美元现金收购流通在外的易车股份和美国存托股份。

易车方面表示董事会拟成立独立委员会来评估这一私有化提案，并表示刚收到买方集团的非约束性提议文件，尚未对交易作出任何决定。此外，李斌、京东和Cox Automotive Global Investments共同实益目前拥有其超过48.5%的股份，同意投票支持该交易。

易车网于2000年成立，为汽车行业提供互联网内容和营销服务以及交易服务，创始人为现蔚来汽车董事长李斌。2010年在纽交所挂牌，。2018年，李斌宣布辞去CEO一职，继续担任易车董事长，原易车总裁张序安接任。

目前，京东是易车第一大股东，持股25.4%；Cox Automotive Global Investments持股12.8%，为第二大股东；易车创始人、董事长李斌持股11%，为第三大股东；腾讯持股7.8%，为第六大股东。

易车网日前发布的2019年第二季度财报显示，2019年第二季度营业收入为27.92亿元，同比增长8.9%；净亏损为1.36亿元，而上年同期净利润2740万元。不按美国通用会计准则，净利润为2.16亿元，同比下滑39%。